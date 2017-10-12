Усиленный режим несения службы введен с 12 октября 2017 года для сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана в связи с выборами президента страны, которые пройдут 15 октября, сообщает пресс-служба МВД РК.

Правоохранительные органы страны усилили охрану стратегических объектов, а также мест скопления людей. Безопасность в период проведения выборов будут обеспечивать 9 тысяч сотрудников милиции, причем 5 тысяч из них — непосредственно на избирательных участках, пишет 24.kg.

Кроме того, «на усиление» переведен весь личный состав Государственной службы исполнения наказания Кыргызстана. В связи этим во всех местах лишения свободы страны введен особый режим пропуска, который продлится до особого распоряжения.

О переходе на усиленный режим несения службы на период выборов президента сообщила ранее и Госпогранслужба Киргизии.

Напомним, что президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Избирательные участки по всей стране откроются в 8:00 (5:00 мск) в воскресенье. На главный государственный пост страны претендуют 11 кандидатов.