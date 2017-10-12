Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав оборонных ведомств cтран CНГ, которые собрались в Душанбе для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, в ходе встречи Эмомали Рахмон выразил удовлетворенность результатами 25-летней работы Совета министров обороны, отметив, что «за это время с использованием накопленного богатого опыта создана твердая интеграционная основа, проделаны значительные работы».

фото с сайта президента РТ

На встрече обсуждены вопросы укрепления военно-технического и оборонного сотрудничества в рамках реализации Концепции по военно-техническому сотрудничеству стран-участниц СНГ на период до 2020 года и пятилетней Программы сотрудничества в укреплении приграничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 годы.

Также были затронуты вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности в Афганистане, укреплением мощи пограничников, противодействием терроризму и международному экстремизму, контрабандой наркотиков, незаконной миграцией и организованной транснациональной преступности.

На очередном заседании СМО СНГ сегодня в Душанбе будут рассмотрены более двадцати пунктов. При этом одну часть вопросов планируется рассмотреть с выступлениями докладчиков, вторую – подписать без обсуждения.

В ходе заседания Представитель Таджикистана доложит членам СМО о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и ее влиянии на состояние безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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