Tajik joint-stock bank for entrepreneurship support Sohibkorbonk is going to convert operations to become a full-fledged Islamic bank.
В Петербурге повысят патент для мигрантов
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