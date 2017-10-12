Двое высокопоставленных сотрудников Национального бюро Интерпола в Таджикистане задержаны по подозрению в получении взятки.

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщает на своем сайте о задержании начальника международного розыскного отдела Бюро Интерпола, подполковника милиции Алохиддина Камолова и старшего оперативника по особо важным делам указанного отдела Джовида Вахобова.

В конце августа текущего года начальник отдела международного розыска Бюро Интерпола Камолов в предварительном сговоре с Вахобовым потребовали с гражданина «А» 15 тыс. сомони за то, что привлекли его по запрашиваемому делу не в качестве подозреваемого, а в качестве свидетеля.

Первую часть требуемой суммы в размере 5 тыс. сомони подозреваемые получили в рабочем кабинете Джовида Вахобова, потребовав с гражданина «А» принести оставшиеся 10 тыс. сомони, отмечает антикоррупция.

Также Ваххобов потребовал за такое же «содействие» 15 тыс. сомони у гражданина «Б», который по запросу российской стороны должен был быть привлеченным в качестве свидетеля по делу в отношении граждан Таджикистана.

Первые 5 тыс. сомони Вахобов взял у «Б» в своей автомашине марки «Мерседес-Бенс». «Сделка» проходила рядом с больницей «Скорой помощи» в городе Душанбе. Оперативник потребовал с «Б» оставшиеся 10 тыс. сомони.

"Граждане «А» и «Б» обратились в антикоррупционное ведомство Таджикистана с жалобой на противоправные действия сотрудников Бюро Интерпола в Таджикистане", - отмечается в сообщении.

Майор милиции Вахобов был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства рядом с рынком «Шохмансур» в момент получения 10 тыс. сомони у гражданина «А».

В отношении Джовида Вахобова и Алохиддина Камолова было возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.4 УК Таджикистана, которое после проведения соответствующего расследования передано в суд района Шохмансур города Душанбе, подчеркивает антикоррупция.

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