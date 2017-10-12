Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 13 октября в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Заклятье. Наши дни».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801

Смотрите 13 октября на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 16.00

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Страны: Великобритания, Румыния

Режиссёр: Ксавье Жанс

В ролях: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Хавьер Ботет

В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.