18:35, сегодня Автор: Тилав РАСУЛ-ЗАДЕ, специально для Asia-Plus

Десятого октября в образовательно-культурном центре «Сугдиён» состоялся городской фестиваль «Атлас и адрас Худжанда -2017».

На фестивале свой труд показывали модельеры по пяти номинациям: «Лучшая старинная национальная одежда», «Детская одежда», «Официальная одежда», «Праздничная одежда» и «Лучшая свадебная одежда».

Одним из условий участия было использование тканей отечественного производства. Ну а цель фестиваля сберечь национальные ценности, сохранить традиционные школы ткачества и поддержать отечественных производителей.