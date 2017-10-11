Акционерный коммерческий банк поддержки предпринимательства «Сохибкорбанк» намерен в будущем работать по принципу исламского банкинга. Поможет в этом банку Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), которая входит в Группу Исламского банка развития.

Возможности трансформации «Сохибкорбанка» в исламский банк обсуждены на встрече руководства этого коммерческого банка с представителями ICD. Встреча состоялась на прошлой неделе в Душанбе.

Представители Корпорации в ходе своего четырехдневного визита ознакомились с   деятельностью «Сохибкорбанк», с его финансовыми показателями, структурой, компетенцией персонала, а также продуктами и услугами банка, сообщает пресс-служба ОАО «Сохибкорбанк».

Глава «Сохибкорбанка» Шерали Зардов (третий слева) с представителями ICD
фото с сайта ОАО «Сохибкорбанк»

По итогам визита представителями ICD банку были даны конкретные рекомендации, выполнение которых способствует ускорению процесса внедрения исламского банкинга.

Стороны также согласовали предварительные сроки запуска трансформации «Сохибкорбанка». 

14:01 10 октября

В Таджикистане создан новый банк. Его учредители - граждане Таджикистана

Договоренности по совместному внедрению исламских банковских продуктов были достигнуты в марте этого года на встрече председателя правления «Сохибкорбанка» Шерали Зардова с главой ICD Халедом Аль Абуди. Тогда стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

«У ОАО «Сохибкорбанк» есть все возможности после полной трансформации стать лидером исламского финансирования в Таджикистане, окном для привлечения инвестиций в экономику и в банковский сектор страны из исламского мира», - полагают в «Сохибкорбанке».

Акционерный коммерческий банк поддержки предпринимательства «Сохибкорбанк» был зарегистрирован, как многоотраслевой банк в 1999 году на основании решения правления Национального банка Таджикистана. Этот банк был создан на базе бывшего «Точикбанкбизнес».

В настоящее время «Сохибкорбанк» имеет 7 филиалов и  50 центров банковского обслуживания в различных городах и районах страны.

В республике действуют 17 коммерческих банков, в том числе один государственный - ГСБ РТ «Амонатбанк». Вчера в стране был открыт новый банк - "Коммерцбанк Таджикистана".

Среди других коммерческих банков - «Ориёнбанк», «Таджиксодиротбонк», «Агроинвестбонк», «Банк Эсхата», «Сохибкорбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Бонки рушди Точикистон», Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе, «Казкоммерцбанк Таджикистан», «Кафолатбонк», «AccessBank Tajikistan», «Банк Азия», «Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане», «Спитамен Банк », «Международный банк Таджикистана» и "Коммерцбанк Таджикистана". 

В этом году у двух таджикских банков были отозваны лицензии – «Фононбанк» и «Таджпромбанк».

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