Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

"У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придаётся большое значение.