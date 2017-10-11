Из России в Таджикистан экстрадирован 46-летний Муродали Содиков, который более 10 лет разыскивался правоохранительными органами своей страны за совершение убийства, сообщается на сайте прокуратуры РФ.

Муродали Содиков обвиняется в том, что в ночь на 30 марта 1993 года в Хатлонской области РТ вместе с сообщниками с применением оружия, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убил трех соотечественников.

В январе 2017 года находившийся в межгосударственном розыске Содиков был задержан сотрудниками 1 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве на станции метро Румянцево.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры г. Москвы, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о его выдаче.

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