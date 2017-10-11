Национальная сборная Таджикистана по футболу в матче четвертого тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 в группе «F» одержала крупную домашнюю победу над командой Непала со счетом 3:0.

Матч за выход в решающий этап Азиатского первенства между сборными Таджикистана и Непала прошла на стадионе города Гиссар в присутствии 12 тысяч зрителей.

Таджикские футболисты на правах хозяев с первых минут начали создавать атакующие комбинации и к середине первого тайма вышли вперед, реализовав пенальти за нарушение защитника непальцев во вратарской зоне. Гол на свой счет записал Нуриддин Давронов. Гости старались поймать таджикскую команду на контратаках, но безуспешно.

Во втором тайме сборная Таджикистана усилила натиск и еще дважды с пенальти забила голы. Сначала точный удар с «точки» на 60-й минуте нанес Парвизджон Умарбоев, а окончательный счет за три минуты до конца основного времени установил Манучехр Джалилов.

Команда Таджикистана в этом матче выступила следующим составом: Абдуазиз Махкамов, Сиёвуш Асроров, Давронджон Эргашев, Ахтам Назаров, Ромиш Джалилов, Нуриддин Давронов, Фатхулло Фатхуллоев, Джахонгир Алиев (Искандар Джалилов, 46), Парвизджон Умарбоев (Шериддин Бобоев, 80), Дилшод Восиев (Эхсони Панджшанбе, 46), Манучехр Джалилов.

Свой очередной матч в отборочном турнире Кубка Азии-2019 сборная Таджикистана проведет дома 14 ноября против команды Йемена.