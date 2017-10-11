АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Сочи состоится заседание Совета глав государств СНГ.

- В Душанбе прибудут министры обороны России и Узбекистана, для участия в очередном заседание Совета министров обороны государств СНГ.

- В Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои в Ташкенте состоится торжественное открытие Дней таджикской культуры в Узбекистане.

- Открытие Недели Европы в Таджикистане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ОКТЯБРЯ

1930 – В Таджикистане введена начальная военная подготовка.

2004 - Президент Эмомали Рахмон подписал в Люксембурге Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РТ и Евросоюзом.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ОКТЯБРЯ

1912-1990 года – родился доктор юридических наук, профессор Солех Рачабов

1920-1985 года – родился писатель Мустафо Шарки.

1953 года – родилась народная актриса театра Таджикистана Точиниссо Саидова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 1-6 тепла, днем 20-25 тепла, по востоку ГБАО ночью 4-9 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 20-22 тепла.