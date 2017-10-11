Сборная Украины по футболу проиграла решающий матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 хорватам (0:2) и лишилась шансов на выход из группы.

Оба мяча за сборную Хорватии в мате, который проходил в Киеве, забили Андрей Крамарич.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 объяснил, почему команде не удалось квалифицироваться на турнир. Его слова приводит сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

«В сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне. Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы. Поэтому когда во втором тайме соперник взвинтил темп, начал активно применять прессинг, мы стали чаще ошибаться», — заявил Шевченко.

41-летний специалист посетовал на низкую конкуренцию среди украинских футболистов. «Нет такого, что из двух игроков одинаково высокого уровня мы смогли выбрать сильного на текущий момент. Нам приходилось менять позиции игроков, чтобы быть конкурентоспособными», — добавил тренер.

Сборная Хорватии заняла второе место в группе и получила возможность сыграть в стыковых матчах. Первое место у Исландии, которая гарантировала себе поездку в Россию. Команде Исландии впервые удалось выйти в финальную часть чемпионата мира.

Право на участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году гарантировали себе уже 17 команд. Помимо России, это Саудовская Аравия, Южная Корея, Мексика, Япония, Иран, Бразилия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Сербия и Исландия.