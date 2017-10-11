Тренер таджикской команды по пулевой стрельбе Дилором Лагутенко - об уровне развития спорта в стране и дальнейших планах отечественных стрелков.

Сейчас в составе сборной Таджикистана по пулевой стрельбе, которая взяла курс на омоложение, преимущественно молодые стрелки, которые периодически принимают участие в различных турнирах на мировой арене. В прошлом году команда приняла участие в ряде крупных международных турниров, а нынешний сезон станет не менее насыщенным. В этом году таджикских стрелков ожидает порядка шести стартов на мировой арене; кроме того, они выступят в ряде турниров республиканского уровня.

О старте нового сезона

Этап Кубка мира в Германии стал первым крупным турниром в новом сезоне для таджикских спортсменов.

- Турнир является одним из самых престижных, на который приезжают ведущие спортсмены мира, - говорит тренер таджикской команды Дилором Лагутенко. - Конкуренция на соревнованиях была очень высокой. Несмотря на то что наши стрелки не смогли преодолеть квалификационную стадию, ребята выступили достойно. В целом, выступление команды очень обнадеживает. Заметен рост мастерства наших спортсменов.

Кстати, если говорить об очках, то в пулевой стрельбе при распределении мест все может решить даже одна десятая очка. В нашей команде - молодые и целеустремленные стрелки, и, надеюсь, подобные старты на мировой арене только добавят стимула. Бывает, спортсмен показывает хорошие результаты на пристрелке перед турниром, уверен в своих силах и в успехе, но не достигает его на соревнованиях. Перед следующим турниром он будет более мотивирован и с еще большими силами будет стремиться показать хорошие результаты.

Дилором Лагутенко. Архивное фото. Фото предоставлено Д. Лагутенко

Бывает, что на результат спортсмена большое влияние может оказать оружие. У нас были некоторые проблемы в этом плане с винтовкой. Но совсем недавно мы приобрели устройство - скоростемер. Он стабилизирует скорость пули, что заметно улучшает шансы самого спортсмена показывать стабильные результаты. Устройство прошло аттестацию и теперь будет обслуживать наши винтовки.

О турнирах в этом году

- В этом году пройдет ряд престижных соревнований, в которых таджикские спортсмены по возможности примут участие, - говорит тренер. – Начало нового сезона показало, что наши спортсмены могут показать хорошие результаты и нам есть к чему стремиться. Тренерский штаб сборной уделяет огромное внимание не только спецподготовке, но и общефизической подготовке. Единственное, мы пока не можем в полной мере витаминизировать спортсменов.

А вот в плане технического оснащения, оружия и специальных спортивных костюмов, проблем не возникает.

О развитии пулевой стрельбы

В составе сборной Таджикистана сегодня выступают молодые стрелки. На них делается ставка, на них возлагаются большие надежды. Вместе с тем, тренерский штаб команды рассчитывает и на увеличение количества желающих заниматься пулевой стрельбой.

- Сейчас у нас немало талантливых и способных ребят, многие из которых уже имеют опыт выступления на мировой арене, - говорит Дилором Лагутенко. – При этом хотелось бы, чтобы пулевой стрельбой активно занимались не только в столице, но и в других городах и районах, в которых развитие ее не на самом высоком уровне. Хотелось бы, чтобы наш вид спорта развивался по всей республике.

Важно привлекать как можно больше желающих, начиная с 5-6-го класса, придавать массовость пулевой стрельбе как военно-прикладному виду спорта. Открывать как можно больше тиров по республике. Общими усилиями и при большом желании, я уверена, можно высоко поднять уровень развития пулевой стрельбы.

О своей карьере и тренерской работе

У Дилором Лагутенко большой опыт, она входила в состав сборной республики, выступала на всевозможных соревнованиях. Затем на некоторое время оставила спорт, после чего снова вернулась и сейчас тренирует представителей молодого поколения.

- Момент, когда ты впервые берешь оружие в руки, запоминается навсегда. У меня все началось с огромного интереса – как научиться не только уметь держать оружие, но и еще метко стрелять. Я училась в третьем классе; в нашей школе в Ленинском районе, ныне Рудаки, функционировал тир, в который мы с одноклассниками периодически заглядывали на переменах. У меня появилось желание потренироваться. Так и началось мое знакомство с пулевой стрельбой. Первая победа пришла на школьных соревнованиях в этом же тире. Причем она досталась мне легко. С этого момента, в принципе, и началась моя спортивная карьера.

Первая моя поездка на соревнования была в шестом классе. Мы с командой поехали на соревнования в Киев. Побывав в такой атмосфере, узнав, что такое команда, познакомившись с более высоким соревновательным уровнем, я приняла решение, что обязательно продолжу тренироваться. В вуз я поступила, уже будучи мастером спорта международного класса. Получила высшее образование, вышла замуж и оставила тренировки. Если честно, я не думала, что вернусь в спорт, но, как говорится, никогда не говори «никогда». Теперь я снова в строю. Сама тренируюсь и молодому поколению передаю опыт.

Когда я вернулась в спорт, поняла, что можно работать и воспитывать талантливую молодежь, которая в ближайшем будущем будет добиваться успехов на международной арене. Сейчас я получаю удовольствие от стрельбы. Кроме спорта в моей жизни есть то, чем занимается, наверное, каждая женщина, - это семья. Я пробовала себя во многом, но вот снова вернулась в стрельбу и поняла: я пришла туда, где я чувствую себя более комфортно.

О том, из чего слагается успех

- В стрельбе необходим особый психологический настрой. Это один из компонентов залога успеха. Тактика и техника тоже немаловажные факторы, - говорит тренер. - Но если у стрелка нет соответствующего психологического настроя, то о хорошей тактике и технике можно забыть. Кроме того, для спортсмена важна целеустремленность. Без этого качества можно вырастить разве только любителя, который научится стрелять, но будет неспособен показывать результаты на соревнованиях.

Все это воспитывается в процессе тренировок. Кроме того, качества, которыми должен обладать спортсмен, – это терпение и выносливость. Без своего желания и без своей воли очень сложно. Также важно приучать спортсменов к тому, чтобы они относились одинаково и к победе, и к поражению. Потому что на поражениях мы учимся, а победа подстегивает.

Об уникальности пулевой стрельбы

- Уникальность нашего вида спорта в том, что в нем в любом возрасте можно добиваться успеха на международном уровне, - отмечает Дилором Лагутенко. – Подобных случаев в мировой практике достаточно. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих заниматься пулевой стрельбой. Начинать можно с шестого класса. Куда обращаться желающим? В ДОСААФ, в стрелково-спортивный технический клуб. Здесь проводятся занятия по стрельбе из винтовки и пистолета.

О дальнейших планах

- Сейчас таджикские спортсмены активно готовятся к новым стартам в этом сезоне, не только на республиканском уровне, но и на мировом, - говорит тренер. - Подготовка идет усиленно, тренерский штаб старается обращать внимание на все важные моменты в тренировочном процессе.

В июле - августе ожидается проведение республиканских соревнований, затем, по возможности, будут новые старты на международном уровне, в частности на чемпионате стран СНГ. Будем работать дальше и стремиться к улучшению результатов.