Власти практически убеждены, что у американца Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), не было соучастника. Об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN, передаёт ТАСС.

"Мы не обнаружили ни единого свидетельства существования второго стрелка. Мы проверили обстоятельства по меньшей мере 200 передвижений Пэддока по Лас-Вегасу до трагедии. Его ни разу не видели с кем-нибудь еще", - заявил шериф.

Он подтвердил, что Пэддок "принимал медикаменты". "Однако мы пока не готовы обсуждать эту тему", - сказал Ломбардо.

Он подтвердил, что брат виновника трагедии помогает полицейским составить психологический портрет его родственника с тем, чтобы следователи могли понять мотивы его действий. "Да, брат Пэддока находится в городе [Лас-Вегасе] и взаимодействует с властями", - уточнил полицейский.

Мотивы действий стрелка по-прежнему не установлены. "Это остается нашей главной задачей. Головоломка пока не собрана", - признал шериф.

Ломбардо также сообщил, что Пэддок стрелял по бакам с горючим около гостиницы Mandalay Bay с целью отвлечь внимание и скрыться бегством. "Мы знаем, что он пытался попасть в резервуары с горючим и что у него в номере было снаряжение для личной защиты. Мы также знаем, что в его запаркованной внизу машине находилась взрывчатка", - заявил шериф.

По его оценке, Пэддок метил в горючее, чтобы оно взорвалось и отвлекло внимание от него самого. "Я полагаю, что действия подозреваемого могли заставить службы спасения переключить внимание на другое место и позволить Пэддоку покинуть отель [беспрепятственно]. Мы не знаем, собирался ли он причинить вред кому-то еще после того, как сбежит из Mandalay Bay", - пояснил шериф.

Он информировал, что злоумышленник ранил охранника гостиницы до того, как открыть огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Этот охранник проверял, кто оставил открытой дверь на пожарный выход и лестницу на 32-м этаже. Ломбардо также не назвал причину, заставившую стрелка прекратить огонь через более 9 минут после ее начала.

Ему задали вопрос о записке, которая была обнаружена в номере отеля, откуда стрелял Пэддок, и которая могла содержать зашифрованную инструкцию. "Мы не обнаруживали в гостиничном номере [Пэддока] записки, о которой вы говорите. Мы нашли документ с числами и не знаем, что они означают, [но] скоро мы это сообразим", - обещал Ломбардо. "Мы предполагаем еще неделю продолжать следственные мероприятия на месте проведения концерта и в номере [стрелка] в гостинице Mandalay Bay", - добавил он, информировав, что следующая пресс-конференция запланирована на пятницу, 13 октября.

Трагедия произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале, проходившем в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Пэддок расстреливал людей из своего номера на 32 этаже гостиницы, а затем покончил с собой. В результате стрельбы погибли 59 человек, более 500 были ранены. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в Соединенных Штатах Америки.

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