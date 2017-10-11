Министерство транспорта России внесло изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Как сообщается на сайте ведомства, это сделано в рамках реализации принятых изменений в Воздушный Кодекс из-за появления «безбагажных» тарифов, пишет Лента.ру.

Отныне пассажир без багажа сможет пронести на борт пять килограммов груза. В утвержденный перечень вошли дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также рюкзаки, лекарственные препараты, и товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.

Сверх этой нормы бесплатно разрешается везти костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, а в случае, если эти вещи превышают допустимые габариты, они сдаются в багаж без взимания дополнительной платы.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Минтранс РФ предполагает, что изменения позволят расширить тарифную сетку авиакомпаний, повысить авиационную мобильность населения, а также устранить возникающие спорные ситуации.

4 октября стало известно, что 46 процентов российских туристов выразили готовность полностью отказаться от багажа и ручной клади ради экономии