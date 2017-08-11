Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, пользуясь своим правом законодательной инициативы, представил на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан проекты законов Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент передал на рассмотрение депутатов поправки в законы «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О среднем профессиональном образовании», «О высшем профессиональном образовании и последипломном профессиональном образовании», Уголовный Кодекс Республики Таджикистан и Кодекс об административных правонарушениях.

На сайте пресс-службы президента отмечается, что представленные проекты разработаны на основе заявок и представлений жителей страны в ходе встреч, выступлений в средствах массовой информации, а также озвученных в ходе встречи по случаю 10 летия принятия Закона Республики Таджикистан « Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» 11 июля 2017 года.

Далее пресс-служба президента дает комментарий по каждому из вносимых в законы изменений.

Так. в проекте поправок в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» , "который разработан с целью совершенствования действующего закона", предусмотрены нормы для усиления деятельности местных постоянных и общественных комиссий, их полномочий.

В проекте представлен ряд новых норм, направленных на защиту интересов населения. В их число входят украшение духовного скромного дастархана в дни праздников Рамазан и Курбан, недопущение расточительства и излишества.

В проекте предлагается новый порядок проведения обряда обрезания, согласно которому в дальнейшем он будет проводиться в кругу семьи и без услуг деятелей искусства. Обрезание будет проводиться по согласию родителей до двадцатого дня после рождения сына в соответствующих медицинских учреждениях бесплатно, согласно установленному уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения порядку. В этом случае изучен опыт развитых государств мира в этом направлении, предложение основывается на этом изучении.

Проведение обрядов наречения, гахворабандон (укладывание в колыбель), чиллагурезон (окончание сорокодневия после рождения ребёнка), муйсаргирон (первой стрижки ребёнка) и других обрядов, связанных с рождением ребёнка, разрешается в кругу семьи, без убоя скота и услуг деятелей искусства.

Проведение обряда акика (седьмого дня после рождения) запрещается.

Все эти меры предусматриваются с целью экономии средств родителей и предотвращения снижения уровня жизни народа. В то же время родителям и другим заменяющим их лицам даётся право открывать счета в банках за счёт сэкономленных средств на имена сыновей до достижения ими совершеннолетия.

Физическим и юридическим лицам, располагающим материальными возможностями, дается право проводить благотворительное обрезание мальчиков, не имеющих попечителей и из малоимущих семей с соблюдением установленного порядка и участием местных постоянных комиссий.

Изменения также внесены в статью 10 действующего Закона, регулирующей свадьбу по случаю бракосочетания, наряду с другими запрещенными обрядами, запрещается проведение обрядов ноншиканон (помолвка), модарталабон (приглашение матери), падарталбон (приглашение отца), чодарканон (снятие покрывала), муборакбоди (поздравление), рохбандон (преграждение пути).

Также в этой статье предусматривается норма, согласно которой родители жениха и невесты или заменяющие их лица по взаимному согласию вместо предсвадебного плова средства, предусмотренные на это мероприятие, могут израсходовать для улучшения жизни молодожён. Следует отметить, что эта инициатива в некоторых районах и городах страны уже реализуется и поддерживается народом.

Серьёзные изменения предложены в статью 11 действующего Закона, регулирующую обряды похорон и траура. Согласно этим предложениям все обряды похороны и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды. В том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины» проводятся без убоя скота и без предложения еды. В других запрещенных обрядах, таких как «оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги», «хафт», «бист» и «шашмохаги» также запрещается убой скота и представление еды.

Также с целью упорядочения проведения обрядов похороны и траура порядок их проведения определяет уполномоченный орган.

На встречах и выступлениях населением было высказано множество предложений также по совершению обряда паломничества. С учётом этих заявок предложено изменение в статью 12 Закона, запрещается проведение обряда «хочизиёрат». Кроме того, порядок поездки граждан для совершения паломничества и умра определяет Правительство Республики Таджикистан, при обсуждении которого будут учтены предложения граждан.

Заметные изменения предложены в статью 14 Закона, регулирующую проведение торжеств и обрядов. В ней предусмотрено оказание услуг на договорной основе, администрация кофейних, столовой, ресторанов и свадебных залов несут ответственность наравне с хозяевами мероприятия за количество приглашённых и время проведения свадеб и мероприятий.

Жителями страны, особенно жителями сёл, сделано много предложений относительно времени проведения свадеб и обрядов. С учётом этих предложений в статью 14 Закона предложены изменения, согласно которым свадьбы и обряды проводятся в городах в выходные дни с 8.00 до 20.00 и в рабочие дни с 18.00 до 22.00, в поселках и сёлах (в том числе в посёлках и сёлах городского подчинения) в выходные дни с 1 апреля по 31 октября с 6.00 до 22.00, с 1 ноября по 31 марта с 8.00 до 22.00 и в рабочие дни с 18.00 до 22.00. Продолжительность свадьбы и обряда устанавливается до трёх часов.

Одновременно с этим в Закон предложены новые нормы касательно повышения ответственности граждан по исполнению его установок, они обязываются оповещать уполномоченный орган о проведении свадьбы бракосочетания и траурного обряда, проводить их в рамках требований Закона.

Одновременно, физические и юридические лица обязываются оказывать уважение основам национальной культуры, в том числе государственному языку и национальной одежде, защищать их от современных негативных влияний.

Согласно анализу, большинство людей сходятся во мнении, что требования данного закона больше нарушают должностные лица, государственные служащие, состоятельные люди, предприниматели и духовенство.

С учётом этого обстоятельства в Закон предложена новая норма, согласно которой члены Правительства, председатели областей, городов и районов, другие государственные лица, государственные служащие, судьи, работники органов прокуратуры, безопасности, внутренних дел, государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, другие работники органов правопорядка, налога, таможенной и военнослужащие за нарушение ими и их детьми требований данного Закона будут освобождены от должности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Также изменения и дополнения предложены и в другие соответствующие нормативные правовые акты, усилена ответственность отдельных лиц за нарушение требований Закона Республики Таджикистан « Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».

В частности, согласно изменениям и дополнениям, предложенным в статью 481 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, усилена ответственность должностных лиц и юридических лиц за несоблюдение требований законодательств Республики Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, размер штрафа в отношении должностных лиц повышен от 250-270 показателей для расчётов, то есть 25-26 тысяч до 700 показателей для расчетов или 35 тысяч сомони.

За совершение того же поступка индивидуальными предпринимателями, религиозными деятелями и улемами в их отношении штраф назначается в размере 700 показателей для расчётов или 35 тысяч сомони.

Предусмотрена ответственность также за грубое или повторное нарушение порядка проведения традиции, торжества и обряда, за совершение которого штраф назначается физическим лицам в размере 600 показателей для расчетов или 30 тысяч сомони, должностным лицам в размере 800 показателей для расчетов или 40 тысяч сомони и юридическим лицам в размере 1000 показателей для расчетов или 50 тысяч сомони.

Ответственность за нарушение названного Закона предложена именно для предотвращения его нарушения.

Наряду с названными вопросами, в предложенных проектах уделено внимание также и на другие вопросы, в том числе на усиление административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в пьяном состоянии и без водительского удостоверения, за совершение преступления в этом состоянии. Как вытекает из данных, ежегодно на дорогах республики в результате транспортных аварий погибает большое количество граждан, еще больше получают различные телесные повреждения. Много зарегистрировано и случаи управления транспортных средств водителями в нетрезвом состоянии и без водительских удостоверений, совершения транспортных происшествий.

С учетом этих обстоятельств предложены изменения в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс Республики Таджикистан, которые направлены на ужесточение ответственности в этом плане.

В частности, в отдельные статьи Кодекса административных правонарушений Республики Таджикистан, в том числе в статьи 37, 42, 332, 336, 337 и 242 внесены изменения, согласно которым срок лишения особого права – права на вождение автотранспорта увеличен от двух то десяти лет и ужесточены предусмотренные наказания. Например, если в статье 332 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание лишь в виде лишения права управления автотранспортом сроком на два года, то согласно новым предложениям наказание будет ужесточено и за это деяние будет назначен штраф в размере трехсот показателей для расчётов (то есть, пятнадцать тысяч сомони) или административный арест сроком до 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.

Ужесточается также ответственность за управление автотранспортом без водительских прав (статья 331, часть 1), размер штрафа увеличивается от 3 – 5 показателей для расчётов (150 – 250 сомони) до 250 показателей для расчетов (12500 сомони).

Если в действующем Кодексе за управление автотранспортом без водительских прав и в нетрезвом состоянии был предусмотрен штраф в размере 50-70 показателей для расчётов (2500-3500 сомони), то в новом проекте предусмотрен штраф в размере 400 показателей для расчётов (то есть, двадцать тысяч сомони). За повторное совершение того же деяния в течение года после назначения административного наказания лицо будет привлечено к уголовной ответственности.

Изменение, предложенное к статье 212 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, направлено на ужесточение наказания в отношении лиц, которые управляют автотранспортом в нетрезвом состоянии или же нарушают правила дорожного движения в нетрезвом состоянии и становятся причиной гибели людей.

В частности, за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, ставшее причиной смерти человека по неосторожности или же причинившее тяжкое повреждение здоровью человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Если данное деяние становится причиной смерти более двух человек, то предусматривается наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до двадцати лет.

Также будет ужесточено наказание за управление автотранспортом без водительских прав и в нетрезвом состоянии в течение одного года после истечения срока наказания и предусматривается лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере от пятисот до тысячи показателей для расчётов (от 25 тысяч до 50 тысяч сомони). Следует отметить, что действующий Кодекс до сих пор предусматривал лишь «неарестные» ( т.е. более мягкие) наказания, в том числе штраф в размере до двухсот показателей для расчётов (10 тысяч сомони). Наравне с основными наказаниями теперь предлагается норма к статье 20 Уголовного кодекса Таджикистана о лишении прав управления автотранспортом сроком до 20 лет за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Предложены изменения и в законы Республики Таджикистан «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О среднем профессиональном образовании» и «О высшем профессиональном образовании и последипломном профессиональном образовании» относительно запрета посещения школьниками и студентами образовательных учреждений, управляя средствами механического транспорта. В случае посещения ими образовательных учреждений управляя средствами механического транспорта, они будут отчислены из образовательных учреждений без права восстановления.

Наравне с вышеназванными нормативными правовыми актами в целях повышения ответственности госслужащих Указом Президента Республики Таджикистан будут внесены изменения в Кодекс этики государственных служащих Республики Таджикистан, согласно которым государственные служащие будут обязаны соблюдать требования Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и обеспечивать соблюдение этих требований со стороны своих детей. Несоблюдение этих требований станет основой для отстранения государственного служащего от должности.