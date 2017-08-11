Житель Душанбе свел счеты с жизнью после того, как не смог получить свои 100 тысяч долларов со вклада в обанкротившемся «Тоджпромбанке», сообщает Радио "Озоди".

В РОВД «Сино-2» города Душанбе подтвердили, что 50-летний житель махаллы Мехробод Хайриддин Кодиров покончил жизнь самоубийством около двух недель тому назад. По словам сотрудников милиции, причина суицида до сих пор не известна. Абдукодир Мансуров, председатель махаллы Мехробод, также заявил, что никто не знает, что же побудило работника ДЭУ и бывшего сотрудника управления торговли хукумата района Сино свести счеты с жизнью.

Но, по словам Солехамо Самадовой, председателя группы вкладчиков «Тоджпромбанка», самоубийство произошло после того, как в банке отказали Хайриддину Кодирову в выдаче 1000 сомони (около $115). Эту сумму в банке обязались выплатить клиентам каждые две недели.

"Накануне трагедии Хайриддин несколько раз позвонил мне, он был подавлен тем, что не может получить деньги, сказала Солехамо Самадова в беседе с Радио Озоди. По ее словам, раньше он был сильно огорчен тем, что двое его старших детей не смогли внести окончательную оплату за обучение и были исключены из своих вузов. «Боже, дай нам терпение!», - это было последнее СМС-сообщение, отправленное Хайриддином Кодировым, сказала наша собеседница.

Солехамо Самадова также рассказывала, что Хайриддин полученные с собственного вклада в «Тоджпромбанке» деньги сразу тратил на погашение кредита в другом банке.

Банковский кризис в Таджикистане начался в 2015 году, когда сразу четыре кредитных учреждения - Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», “Тоджпромбанк” и “Фононбанк” не смогли погасить задолженности перед вкладчиками и партнерами. В Нацбанке тогда заявили, что кризис в банках возник из-за неправильного менеджмента и непогашенных кредитов, что в итоге и привело к дефициту наличных денег. По словам Джамшеда Нурмахмадзода, председателя Нацбанка Таджикистана, проблемные банки «неправильно управляли активами, неправильно выдавали кредиты и делали это без анализа рисков».