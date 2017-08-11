Команда экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), Управляющего средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд), во главе с директором Проектной группы по финансовым кредитам Фонда Алишером Мирзоевым посетила Республику Таджикистан в период с 1 по 4 августа 2017 года. Цель визита — проведение консультаций с властями страны по выполнению рекомендаций Совета Фонда по внесению изменений в Программу, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, сообщается в распространенном ЕАБР пресс-релизе.

На сегодняшний день из общей суммы кредита в размере 40 млн долларов США, предусмотренной на поддержку Программы реформ Правительства и Национального банка Республики Таджикистан, стране предоставлен один транш в размере 20 млн долларов США.

Во время визита эксперты ЕАБР встретились с представителями Министерства финансов, Национального банка, Налоговой службы, Таможенного комитета, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и Национальной энергетической компании «Барки Тоджик», а также с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Главными темами консультаций стали налогово-бюджетная политика, меры денежно-кредитной и валютной политики, а также меры структурных реформ с фокусом на реформы в энергетическом секторе. Также обсуждался вопрос просроченной задолженности юридического лица, акционером которого является Республика Таджикистан, перед Евразийским банком развития.

По итогам консультаций эксперты ЕАБР позитивно оценили меры властей по устранению практики множественности обменных курсов, которая имела место в апреле-мае 2017 года, и одновременному сдерживанию роста денежного предложения в течение первой половины 2017 года на фоне его чрезмерного расширения по итогам 2016 года. В 2016 году темп роста денежной базы составил 71%, при этом 38 п. п. приходится на долю рекапитализации коммерческих банков в декабре 2016 года. Национальный банк Республики Таджикистан начал ужесточать денежно-кредитную политику в 2017 году, в результате чего в январе — мае 2017 года темп роста денежной базы снизился до 1,7%. Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и во второй половине текущего года, что будет способствовать снижению инфляционного и девальвационного давления. Также позитивно были оценены усилия властей по предоставлению необходимой информации для реформирования системы налоговых и таможенных льгот.

В то же время эксперты ЕАБР призывают власти Республики Таджикистан в дальнейшем опираться исключительно на рыночные механизмы формирования валютного курса для недопущения возобновления практики множественности обменных курсов. Учитывая степень открытости экономики Таджикистана и существенную зависимость от внешних факторов, практика множественности курсов и административные меры по ограничению валютных операций искажают ценовые сигналы в экономике, увеличивают девальвационные и инфляционные ожидания, подрывают доверие к банковской системе и усилия властей по формированию благоприятного климата для частных инвестиций. В связи с этим эксперты ЕАБР поддерживают намерения Национального банка Таджикистана согласовать с экономическим блоком Правительства внесение изменений в «Правила установления официального курса иностранных валют к сомони». Согласно обновленным правилам, официальный курс будет рассчитываться как средневзвешенное значение обменных курсов, сформировавшихся на межбанковском и внутрибанковском сегментах валютного рынка, без применения дополнительных коэффициентов, позволяющих корректировать официальный обменный курс по итогам торгов. Кроме того, ЕАБР настоятельного рекомендует не прибегать к вербальным интервенциям со стороны Национального банка Республики Таджикистан с целью воздействия на формирование обменного курса на внутрибанковском и межбанковском рынках.

Эксперты ЕАБР обращают внимание, что не менее актуальна реализация реформы системы налоговых и таможенных льгот, которая нацелена на устранение неэффективных льгот и увеличение доходов бюджета. Низкая эффективность налоговой системы отражается на динамике доходов государственного бюджета, темпы роста которых существенно отстают от темпов роста ВВП. Так, в 2015–2016 годах среднегодовой рост реального ВВП составил 6,5%. При этом средние темпы роста номинальных доходов госбюджета составили только 3,5%. В условиях роста долговой нагрузки на государственный бюджет и неопределенности в отношении динамики денежных переводов из России увеличение доходов госбюджета становится особенно актуальным. Для сравнения: в период быстрого роста денежных переводов из России (в 2013–2014 годах) среднегодовые темпы роста доходов бюджета составляли 20%, существенно опережая темпы роста ВВП (7%).

Энергетическая отрасль, несмотря на существенные инвестиционные вливания и высокие темпы роста, остается убыточной ввиду наличия структурных проблем и неэффективной тарифной политики. Для повышения эффективности энергетического сектора до конца 2017 года власти планируют разработать и утвердить новую тарифную методологию. С 2018 года решения о повышении тарифа будут приниматься согласно этой методологии. Эффективность новой тарифной политики будет отслеживаться посредством мониторинга коэффициента окупаемости затрат и показателя собираемости по выставленным счетам за электроэнергию, согласно плану, утвержденному в рамках проекта по Нурекской ГЭС.

В ходе консультаций также обсуждался вопрос урегулирования просроченной задолженности юридического лица, акционером которого является Республика Таджикистан, перед Евразийским банком развития. Наличие задолженности может привести к приостановлению финансирования в рамках Программы. В настоящее время проводится работа по согласованию приемлемого для обеих сторон графика погашения задолженности.

ЕАБР планирует до 30 сентября 2017 года вынести на рассмотрение Совета Фонда изменение в Программе и свою рекомендацию о целесообразности ее поддержки финансовым кредитом ЕФСР.

Справка: Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/