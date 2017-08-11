При каких условиях вам могут «отрубить» подачу электроэнергии и должны ли об этом вас заранее предупреждать? А так же, как быть, если воду не дают, но деньги за ее потребление собирают? На эти и другие вопросы отвечают специалисты юридической компании «Химоя».

Что делать, если вам отключили свет?

- В каких случаях работник электросети может отключать свет в квартире?

- Договор энергоснабжения является одной из разновидностей договора купли-продажи, и данный договор в Гражданском кодексе регулируется 11 статьями. Так, в статье 577 говорится об условиях изменения и расторжения данного договора:

"1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организацией и полной оплаты использованной энергии.

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 560 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.

3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом".

Таким образом, энергоснабжающая организация вправе прекратить подачу энергии по необходимости из-за угроз аварий, но никак не из-за неуплаты. Закон не даёт право энергоснабжающим организациям в одностороннем порядке прекращать подачу энергии гражданам из-за неуплаты. Следовательно, в случае накопления неуплаты долгов за электроэнергию энергоснабжающая компания может в судебном порядке взыскать долги и расторгнуть договор с гражданами.

Что касается энергоснабжения, где потребителями являются юридические лица, то в случае неуплаты электроэнергии в одностороннем порядке любая из сторон может расторгнуть договор.

Воду должны провести власти!

- В квартирах жителей 4-этажных домов в 5 мкр. района Рудаки нет воды, поэтому они вынуждены пользоваться водой из кранов во дворах. Но работники водоканала пришли и закрыли все колонки. Где теперь людям брать воду?

«С нас потребовали провести на свои деньги основную трубу во дворы, а потом уже каждый в свои квартиры. Уже ходят по домам и собирают по 8 с. 50 д. с каждого человека. Хотим знать, кто же все-таки должен провести нам воду и за чей счет?», Ф.Назарова

- Физические лица имеют право первоочередного снабжения их питьевой водой из централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения в соответствии с нормативами качества и нормами водопотребления (часть 2, ст. 22 Закона "О питьевой воде и питьевом водоснабжении").

Также местные исполнительные органы обязаны осуществлять организационные работы по обеспечению юридических и физических лиц питьевой водой, согласно ст. 7 данного закона.

На основании указанных статей закона напишите коллективное письмо в хукумат района Рудаки. Не позднее одного месяца чиновники вам обязаны дать письменный ответ (ст. 18 Закона "Об обращениях физических и юридических лиц").

В случае отказа или не предоставления ответа обратитесь в прокуратуру за бездействие уполномоченных лиц местного исполнительного органа.

И об отоплении

-Должен ли я платить за отопление, если у меня не установлены батареи, а только проведены трубы? И так же, как быть, если в отопительный сезон в квартире никто не живет?

- Подключение к системе отопления осуществляется на основании договора "Правила подключения к инженерным сетям и коммунального обслуживания". В случае если ваша квартира не подключена к тепловым системам, то вы освобождаетесь от оплаты за отопление.

Напоминаем, что ст. 54 Жилищного кодекса РТ запрещает переустройство и перепланировку жилого помещения без согласия исполнительных органов власти на местах. Удаление отопительных приборов (батареи) расцениваются как перепланировка.