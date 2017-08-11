АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 АВГУСТА 2017 ГОДА

- Важных мероприятий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 АВГУСТА

1893 - Во Франции водителям стали выдавать права, для получения которых было необходимо сдать экзамен.

2010 - На 83 году жизни скончался сын основателя современной таджикской литературы Садриддина Айни, академик Камол Айни.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 АВГУСТА

1924 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Давид Ильябаев.

1951-1995 – Родился писатель, журналист Насруллои Асадулло.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.