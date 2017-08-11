АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12-13 АВГУСТА 2017 ГОДА

- 12-13 августа пройдет заключительный этап соревнований Чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Таджикистан на этом мировом первенстве представляют Дилшод Назаров и Кристина Пронженко.

- 13 августа Art Doshan организует пятую юбилейную выставку "Юный художник" в гостинице «Шератон». Начало в 10:00. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 АВГУСТА

День работников строительства

1981 - Представлен персональный компьютер IBM PC.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 АВГУСТА

1937 – Организован Республиканский дом народного творчества Таджикистана.

1937 - Совнарком и ЦК КП (б) Таджикистана приняли Постановление об организации музыкального театра – ныне Государственный академический театр оперы и балета Таджикистана им. С. Айни.

1937 – организована Таджикская государственная филармония

2014 - В столице Таджикистана завершено возведение одного из долгостроев – пятизвездочной гостиницы Sheraton, строительство которой было начато в июле 2005 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 АВГУСТА

1927 – Родилась литературный критик, литературовед, доктор филологических наук Лариса Демидчик.

1931 – Родился философ Ниёз Сафаров.

1940 – Родился поэт и журналист Нозирджон Бохири.

1942 – Родился доктор исторических наук, профессор Назирчон Турсунзода.

1971 – Родился композитор Абдурахмон Мадхолов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 АВГУСТА

1899-1966 – Родился Народный гафиз Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Бобокул Файзуллаев.

1932 – Родился композитор Джурабой Охунов.

1943 – Родился писатель Абдугаффори Партав.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепл.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.