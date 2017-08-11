Часть 1. События

В ноябре этого года исполняется 100 лет выдающемуся событию прошлого века, кардинально изменившему ход истории народов мира - Октябрьской революции 2017 года. Опыт Таджикской ССР в составе СССР показал: страна в течение жизни одного поколения может покончить с отсталостью, нищетой, безграмотностью, безработицей и подняться до уровня развитых стран.

Через десятилетия после развала СССР мы можем по-настоящему оценить, чем для всех нас была Советская держава. Только в СССР действовало право «социалистического строительства» и «социальной справедливости». Больше ресурсов, капитальных вложений, льгот, преференций роста получали те республики, которые временно отстают и находятся в более трудном положении, одной из которых являлся Таджикистан. Да, союзный центр навязывал и заставлял проводить в Таджикистане программы по развитию сельского хозяйства, ликвидации безработицы, индустриализацию, урбанизацию, интеллектуализм (в рамках всеобщего обязательного среднего образования и практически массового высшего). Благодаря чему Таджикская ССР в своем экономическом и культурном развитии к 1990 году считалась одной из передовых республик бывшего СССР.

Сегодня мы вспоминаем Сталинабад (Душанбе) 1937 года, в год двадцатилетия Октябрьской революции.

Предлагаем вам посмотреть небольшой калейдоскоп из фотографий и визуальных свидетельств того времени.

1937 год. В Душанбе построен новый универмаг (№1). Самые роскошные и лучшие товары продавались в нем. С тех пор неофициально душанбинцы стали называть его «Люкс».

1937 год. В Сталинабаде (Душанбе) построено самое большое здание в городе - новый Дом ЦК КП Таджикистана, настоящий дворец, поражавший горожан того времени своим великолепием и убранством. Только по фасаду его длина составляла 103 метра, внутренняя кубатура равнялась 14 тысячам кубометров. Дом ЦК стал первым в нашем городе зданием с паровым отоплением.

В Сталинабаде (Душанбе) появились новые лимузины марки ГАЗ-М1 («эмки»).

В Душанбе из Москвы поступили шесть новых автобусов ЗиС-16. Они стали курсировать по маршруту Вокзал – Стандартный городок – Школьный городок – Шелкомотальная фабрика и т.д.

Сталинабадское управление гражданского воздушного флота поставило на воздушную трассу Сталинабад - Хорог новые четырехместные пассажирские самолеты Р-5, эти самолеты стали ежедневно совершать полеты в столицу ГБАО.

17 ноября на Вокзальной площади города состоялось торжественное открытие памятника Валериану Владимировичу Куйбышеву. Сталинабадским горсоветом вынесено постановление о переименовании Вокзальной площади в площадь имени Куйбышева. Автор памятника - скульптор Стрекалов.

В 1937 году в Сталинабаде (Душанбе) закончено строительство нового родильного дома.

В 1937 году в Сталинабаде (Душанбе) завершается строительство первой городской поликлиники.

Сталинабадская команда «Динамо» - победитель республиканского первенства по футболу 1937 года. Фото из газеты «Коммунист Таджикистана».

12 января 1937 года в 21 час 21 минуту Сталинабад (Душанбе) принял первый ток с Варзобской государственной электростанции.

В Сталинабадском парке культуры и отдыха аэроклуб открыл курсы массового обучения молодежи авиационному делу.

Рабочие и дехкане, шахтеры и ткачихи, врачи и учителя - депутаты таджикского народа, прибывшие на первую сессию Верховного Совета СССР. Фото из журнала «Огонек».

Спортсмены Таджикистана на параде физкультурников в Москве в 1937 году. Фото из журнала «Огонек».

1937 год, на первомайской демонстрации в Душанбе.

1 ноября 1937 года закончено строительство Дома пионеров на ул. Комсомольской.

10 мая 1937 года Коммунальный банк въехал в новое здание на ул. Коммунистической.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.