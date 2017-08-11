Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга, заявил сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на открывшейся в Ташкенте международной конференции "Центральная Азия — главный приоритет внешней политики Узбекистана", сообщается на сайте МИД РУ.

"Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов", - подчеркнул глава узбекского МИД.

Он отметил, что практическим подтверждением этому являются уже предпринятые Узбекистаном конкретные политико-дипломатические шаги на центральноазиатском направлении.

"Не буду перечислять детали, скажу лишь о самом главном: нам реально удалось создать новую политическую атмосферу в регионе, значительно повысить уровень политического доверия с соседями, выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества", - отметил глава узбекского внешнеполитического ведомства.

"Название нашей конференции подчеркивает «доктринальную нацеленность» внешней политики Узбекистана на всестороннее углубление отношений и комплексное наращивание сотрудничества с государствами Центральной Азии", - отметил Камилов.

Он подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев еще в рамках своей предвыборной программы объявил, что главный приоритет Узбекистана - Центральная Азия.

"Это не просто декларация, это – осознанный выбор. Решение всех жизненно важных вопросов развития Узбекистана – от безопасности границ до справедливого распределения водных ресурсов, неразрывно связано с регионом", - заверил глава узбекского МИД.

Напомним. что в этой конференции от Таджикистана участвует главный стратег Таджикистана - глава Центра стратегических исследований при президенте РТ Худойберды Холикназар .