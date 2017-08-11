Испанская компания по выпуску спортивной продукции «Kelme» стала партнером детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана.

Недавно в китайском городе Цюаньчжоу Детско-юношеская футбольная лига Таджикистана подписала соглашение с фирмой «Kelme», согласно которому известный спортивный производитель выступит официальным техническим спонсором ДЮФЛТ.

Накануне в офисе Федерации футбола Таджикистана состоялась пресс-конференция, в котором была презентована компания и ее спортивная форма, в которой будут одеты команды, принимающие участие в чемпионатах Таджикистана (U-15 и U-17).

На встрече приняли участие вице-президент «Kelme» Цай Хуа Шюнь, представитель компании в Центральной Азии и СНГ Йань Ань, а также вице-президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев и директор Детско-юношеской футбольной лиги страны Увайдо Давлатбеков.

Как сообщил в своем выступлении вице-президент «Kelme», договор компании с ДЮФЛТ рассчитан на долгосрочную перспективу.

«Согласно договору, в этом году наша компания становится официальным спонсором чемпионата Таджикистана до 17 и 15 лет. Все команды, принимающие участие в финальных частях чемпионатов Таджикистана (U-15 и U-17), будут выступать в футбольной форме фирмы «Kelme». Мы также поможем командам и в других направлениях. Наша компания рада поддерживать таджикский юношеский футбол и надеется, что это сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам», — заявил г-н Цай Хуа Шюнь.

Вице-президент ФФТ Дилшод Джураев и директор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков поблагодарили компанию «Kelme» за их поддержку и выразили надежду, что эта помощь даст положительный результат в развитии детско-юношеского футбола в стране.

Выбор Таджикистана со стороны «Kelme» был не случайным. Как рассказал представитель компании г-н Йань Ань, организация внимательно изучила состояние футбола и его развитие в странах Центральной Азии.

«Мы видим, как в последние годы развивается детско-юношеский футбол в вашей стране, — поделился результатом работы компании г-н Йань-Ань. — Мы знаем, что в республике футбол пользуется большой популярностью. Я хорошо помню выступления «таджикских бразильцев» – команду «Памир» в высшей лиге СССР, знаком с некоторыми бывшими игроками этой замечательной команды. Важным толчком в принятии решения поддержать футбол в Таджикистане стало и успешное выступление вашей молодежной сборной на недавнем чемпионате Азии, где ваша команда обыграла нашу сборную. Думаю, наш проект будет иметь положительный результат и станет образцом для будущих подобных проектов «Kelme» в остальных странах Центральной Азии».

Напомним, под эгидой Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана недавно стартовали финальные части чемпионатов Таджикистана среди подростков не старше 15 лет и юношей не старше 17 лет.

В чемпионате страны в младшей возрастной группе (U-15) на старт вышли 10 команд – победители и призеры зональных соревнований. Это Специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу и хоккею на траве (Худжанд), «Истаравшан» (Истаравшан), «Хосилот» (Фархор), «Вахш» (Курган-Тюбе), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи), РШВСМ (Душанбе), ЦСКА «Памир» (Душанбе), «Орзу-2026» (Академия ФФТ U-14, Душанбе), «Автомобилист» (Душанбе) и «Вахдат» (Вахдат).

В старшей возрастной группе (U-17) борьбу за медали ведут 11 команд – «Истиклол» (Душанбе), РШВСМ-«Варзоб» (Душанбе), РШВСМ (Душанбе), ЦСКА «Памир» (Душанбе), «Орзу-2026» (Академия ФФТ U-15, Душанбе), «Равшан» (Куляб), «Вахш» (Курган-Тюбе), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи), Спортивная школа №1 (Худжанд), «Истаравшан» (Истаравшан) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде).