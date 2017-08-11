За эти деньги мы бы купили аж 511 самолетов Ан-28, чтобы восстановить рейсы в Хорог.

Китай предоставит Таджикистану на безвозмездной основе 230 миллионов долларов на строительство парламентского комплекса. Мы уже рассуждали о том, насколько это нам необходимо. Сегодня давайте просто посчитаем, на что можно было бы потратить эти средства, будь у нас право ими распорядиться.

Итак, на эти деньги можно было бы:

Купить 511 (!) самолетов, в частности, Ан-28 для полетов в Хорог

«Таджик эйр» очень часто и надолго отменяет рейсы в Хорог по причине ремонта своего единственного предназначенного для этого самолета – Ан-28.

Стоимость одного такого самолета с летной годностью в полной комплектации со сроком сборки 1990 г., по данным портала Globaltrans, можно приобрести за 450 тысяч долларов.

За эти деньги мы бы купили аж 511 самолетов Ан-28.

Или приобрести два Боинга

Компании «Таджик эйр» нередко приходится отменять рейсы или менять расписание, когда выходит из строя хотя бы один лайнер.

За один парламентский комплекс авиакомпания могла бы купить два пассажирских «Боинга-737-700», каждый из которого стоит 82,4 млн. долларов. Причем, у компании осталось бы еще 65 млн. долларов, чтобы рассчитаться с долгами и повысить качество обслуживания.

76 центров здоровья

В Таджикистане можно было бы построить 76 современных центров здоровья. Например, строительство новой клиники в столичном районе Зарафшон обошлось в 3 млн. долларов (по нынешнему курсу).

Ну, а если не строительство центров, тогда в течение года можно было бы платить всему среднему медицинскому персоналу по 400 долларов зарплаты. Их, по данным Агентства по статистике, на конец 2015 года насчитывалось 46 тысяч человек.

На эту сумму можно купить 19 вертолётов для спасателей. У КЧС их нет. Фото с сайта clubz.bg

766 новых школ

В республике по-прежнему ощущается острая нехватка общеобразовательных школ.

В 2016 году в стране была построена 201 новая современная школа на 39 тысяч ученических мест на общую сумму 540 миллионов сомони. Сегодня за ту сумму, которую Китай дает на строительство парламента, в республике можно было бы построить еще 766 школ, обеспечив местами еще 148 тысяч учеников.

Или, например, в течение 10 месяцев можно было бы платить всем учителям средних школ зарплату по 1800 сомони, а сейчас она у них максимум 800. По данным на 2016-2017 учебный год, учителей насчитывается в республике 116 тысяч.

Построить одну текстильную фабрику полного цикла

Строительство и запуск текстильной фабрики с полным циклом на 5 тысяч рабочих мест со всей необходимой инфраструктурой (электростанция, детские сады, школы, спортзалы и прочее) обойдется в 400 млн. долларов. По крайней мере, эту цифру озвучивала турецкая компания Nergis Holding, когда начинала строительство такой фабрики в Дагестане.

Нам такая инфраструктура дополнительная не нужна, поэтому 230 млн. долларов хватило бы, чтобы построить фабрику по типу прежнего «Текстилькомбината». Ну или хотя бы восстановить его.

За 230 миллионов долларов можно построить 2 корпуса УЦА, который сейчас возводится в Хороге. Фото с сайта akfusa.org

2 кампуса УЦА

Общая сумма капиталовложений в строительство Университета Центральной Азии в Хороге составит 94,4 млн. долларов. На деньги, которые нам дает Китай, мы бы могли построить два университетских городка и еще несколько лет платить хорошую зарплату преподавателям.

Решить проблему с чистой водой на 10 лет быстрее

Чтобы обеспечить весь Таджикистан чистой питьевой водой, по данным руководства ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», потребуется более 2 млрд. долларов и 85 лет.

Так вот, если вместо строительства комплекса заняться этой проблемой, мы бы ее смогли решить на 10 лет быстрее.

Вертолет для спасателей (или точнее - 19 вертолетов)

У таджикских спасателей нет ни одного собственного вертолета. Для доставки грузов или людей в труднодоступные места, к месту ЧС спасатели вынуждены просить вертолет у Минобороны.

А новый, полностью укомплектованный Ми-171, который представляет собой результат глубокой модернизации самого массового в мире вертолета Ми-8, общий налет которого насчитывает около 100 миллионов часов, стоит всего 11,9 млн. долларов.

Погасить все долги населения за электроэнергию

Долг населения перед «Барки точик» составляет по нынешнему курсу 89 млн. долларов. 230 млн. долларов нам хватило бы не только погасить задолженность населения, но еще бы осталось, чтобы рассчитаться перед Сангтудой-1 и Сангтудой-2, которым «Барки точик» должен чуть больше 145 млн. долларов.

Пособие по безработице можно выплачивать 6,5 лет

В Таджикистане не хватает государственных средств, чтобы выплачивать пособие по безработице всем, кто потерял работу.

Средств, которые хотят направить на строительство парламента, хватит, чтобы выплачивать всем 26 тысячам безработных Таджикистана по 1000 сомони в месяц в течение 6,5 лет. Фото с сайта Ozodi.org

По данным Минтруда, на данный момент численность получателей пособия по безработице составляет чуть более 5 тысяч человек. Общая же численность официально зарегистрированных безработных в республике превышает 26 тысяч человек.

Так вот средств, которые хотят направить на строительство парламента, хватит, чтобы выплачивать всем 26 тысячам безработных по 1000 сомони в месяц в течение 6,5 лет.

Сделать бесплатно 57 тысяч операций

В Таджикистане несколько тысяч детей с пороком сердца стоят в очереди на бесплатную операцию. Платная операция в среднем стоит 4 тысячи долларов. Этих денег хватило бы сделать более 57 тысяч операций. Или направить по 35 тысяч долларов на 6,5 тысяч онкобольных. Именно столько людей в год проходит через Республиканский онкологический научный центр. На каждого больного государство выделяет по 60 сомони в год.

…А еще на эти деньги можно построить новый зоопарк, питомники для бродячих животных, детские площадки в каждом дворе, отремонтировать тысячи километров дорог, восстановить, наконец, дорогу из Душанбе до Хорога, установить по всей республике биотуалеты и много-много другого.

Но мы построим парламентский комплекс, который не принесет народу ровно никакой пользы, ну, если только своим видом порадует…