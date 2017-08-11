Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал указ о созыве 23 августа в 9:00 в Душанбе внеочередной второй сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.

Как сообщается на сайте президента, на сессии будут рассмотрены проекты законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в законы «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О среднем профессиональном образовании», «О начальном профессиональном образовании», «Об образовании», а также поправки в Уголовный кодекс, Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях.

На сессии также будет рассмотрен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о реализации технико-экономических обоснований проектов по строительству «Нового здания парламента и комплекса Правительства Республики Таджикистан».