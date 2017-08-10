АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта Заявления глав государств – участников Содружества Независимых Государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

- В Ташкенте пройдет Международная конференция «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 АВГУСТА

1928 – В Таджикистане организован первый погранотряд.

1937 - Открытие государственной книжной палаты Таджикской ССР

2006 - Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению бывшего командующего президентской гвардией, экс-главу Агентства по контролю за наркотиками Гаффора Мирзоева.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 АВГУСТА

1908-1964 – Родился доктор физических, математических наук, академик Султон Умаров.

1920 – Родился доктор биологических наук Муборак Мансурова.

1935 – Родился Народный артист Таджикистана, актер театра и кино Носир Хасанов

1943 – Родился Алимамад Ниезмамадов, экс-председатель ГБАО, с 2006 года на пенсии.

1956 – Родился писатель Абдугаффор Абдуджаббаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 34-36 тепла

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.