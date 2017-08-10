В суде района Шохмансур города Душанбе сегодня, 10 августа, прошло очередное слушание по уголовному делу о контрабанде монеты со стороны гражданки России Татьяны Хужиной.

Рассмотрение дела по решению председательствующего судьи Масрура Джурахонзода проходило при закрытых дверях: пришедших на слушания журналистов попросту не пустили в зал суда. Несмотря на то, что процесс не анонсировался, как закрытый.

14:22 9 августа

Посольство РФ взяло под контроль дело гражданки России. Ее судят за контрабанду двухкопеечной монеты

После завершения заседания адвокат обвиняемой Рустам Хакимов сообщил «АП», что сегодня были заслушаны показания свидетелей. Ими выступили  эксперт - представитель Минкультуры Таджикистана и работник Таможенной службы.

«Эксперт Минкультуры Дилафруз Назарова на суде отметила, что согласно нормам  закона, монеты, картины, книги и другие предметы, изготовленные или изданные 50 и более лет назад, имеют историческую, культурную, музейную  и нумизматическую ценность. И для перевозки через границу подобных предметов, необходимо иметь соответствующее разрешение Минкульта», - рассказал адвокат Хужиной.

Он подчеркнул, что его подзащитная нарушила закон, не зарегистрировав монету времен царской России.

Адвокат Татьяны Хужиной

«Однако, как рассказала сама Татьяна Хужина и свидетели, в ее действиях не было корыстных умыслов. Она хранила эту монету, как память о матери. Хотя незнание закона не снимает с человека ответственности. Надеемся, что суд  учтет все смягчающие обстоятельства, а именно, как я указал, это незнание правил провоза предметов, имеющих культурную и другую ценность, то что она не имела и мысли продать ее кому-то, тем более, учитывая слишком низкую цену этой монеты на рынке, а также то, что Хужина впервые совершила подобное деяние. А самое главное – у нее есть малолетняя дочь. Мы верим в гуманность нашего суда и надеемся, что все решится справедливо», - выразил надежду адвокат россиянки.

Советник консульского отдела посольства России  в Таджикистане Александр Самарцев, принявший участие в судебном разбирательстве, заявил, что медная монета, достоинством в две копейки, обнаруженная у Хужиной, «не имеет нумизматической ценности, она находится в плохом состоянии, надписи полустерты, и ее цена по каталогу Краузе — от двух до четырех долларов».

Российский дипломат сообщил, что Татьяна Хужина обеспечена адвокатом и переводчиком.

По его словам, обвиняемая не задержана, но она и ее дочь обеспокоены ходом судебного процесса.

«Мы надеемся на объективное и справедливое решение суда», - заявил Александр Самарцев.

Советник консульского отдела посольства России в Таджикистане Александр Самарцев
Asia-Plus

Следующее рассмотрение дела планируется провести на следующей неделе.

Напомним, Таможенная служба Таджикистана задержала 41-летнюю гражданку России Татьяну Хужину за попытку вывоза из страны двухкопеечной медной монеты 1823 года выпуска в конце июня.

На сайте таможенного ведомства Таджикистана отмечалось, что задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена на рейсе Душанбе-Москва. Там же подчеркивалось, что по  заключению экспертизы Минкультуры Таджикистана, изъятая монета времен царской России имеет историческую, культурную, музейную  и нумизматическую ценность.

Таможенная служба подчеркивала, что согласно нормам законодательства Таджикистана,  незаконный вывоз из страны монет, имеющих такую ценность, запрещается.

В сообщении таможни тогда отмечалось, что в отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по статьям 32 (покушение на преступлении) и 289 (контрабанда) УК Таджикистана.