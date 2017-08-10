Всегда любопытно заглянуть в прошлое — к примеру, кто бы мог подумать, что полвека назад пассажиров на борту самолетов кормили ничуть не хуже, чем в мишленовских ресторанах. Совсем недавно норвежская авиакомпания Scandinavian Airlines поделилась ностальгическими фотографиями 1950–1980-х годов, на которых пассажиры обедают крабами, лобстерами, окороками и икрой.
Колбасы нарезали прямо на борту — в то время еще не было столь строгих правил безопасности.
Пассажирам бизнес-класса предлагали попробовать свежую рыбу и копчености, а напитки разливали в стеклянную посуду.
В 1960-е чай подавали в изящных сервизах и предлагали кусочек свежего торта.
А как насчет свежих фруктов?
Конечно, в экономклассе предлагали обеды поскромнее. Так они выглядели в 1960-е.
А вот кадр из 1980-х уже больше напоминает современные обеды в самолетах.
Зато в бизнес-классе был настоящий шведский стол!
Можно было выпить шампанского с икрой...
И вкусно поужинать изысканными блюдами из фарфоровой посуды.
«Свежемолотого перчику не желаете?»
В бизнес-классе в 1980-е все еще предлагали отведать лобстеров.
«Мне мааааленький кусочек, пожалуйста!»
Кажется, в те времена тележки с едой совсем не боялись турбулентности.
«А мне свежих лобстеров и прохладный аперитив, будьте любезны».
Вот они, золотые годы бортового питания!
По материалам The SAS Museum, Published with the courtesy of , The SAS Museum Oslo airport Norway
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