Долг в 10 миллионов евро стал поводом для ареста имущества итальянского бизнесмена и звезды соцсетей Джанлуки Вакки.

Под арест попали виллы, яхты и различные акции, принадлежащих Вакки. На такой шаг пошли из-за того, что итальянец, взявший кредит в 10,5 млн евро в банке Banco BPM, не вернул деньги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.



В соцсетях неоднозначно восприняли новость о финансовых проблемах у «танцующего миллионера». Некоторые пользователи не без злорадства предложили Вакки помощь в поисках низкооплачиваемой работы.



Пресса также отмечает, что Вакки только официально считается предпринимателем, однако на деле бизнесом не занимается и уделяет много времени продвижению в соцсетях. Так, на его страницу в Instagram подписаны почти 11 млн человек.



Вакки стал популярным благодаря роликам с танцами. Видео, на котором пластичный мужчина «зажигает» с длинноногой возлюбленной, моментально распространилось по Сети. Мужчина ведет роскошный образ жизни, снимаясь в дорогих костюмах в частных самолетах, на виллах и яхтах. Вакки время от времени посещает Москву, гуляет по Красной площади и, конечно, много танцует с российскими знаменитостями.