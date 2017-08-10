Управление ГАИ МВД РТ заявило, что стоимость замены государственных регистрационных номеров, которые не соответствуют Госстандартам (СТ-РТ), составляет 420 сомони. Тем временем, в редакцию "АП" уже обратилось несколько человек, которые пожаловались на то, что они уплатили по 720 сомони за замену госномеров на своих авто.

Начальник отдела пропаганды ГАИ МВД Таджикистана Наргис Туйчиева отметила, что официально замена номера обойдется автовладельцу в 420 сомони - 210 сомони за новый техпаспорт, и ровно столько же стоит сам номерной знак. По ее словам, эти цены согласованы с Антимонопольной службой при правительстве Таджикистан.

«Люди пусть не путают свои штрафы, которые им засчитали за нарушения правил дорожного движения», - отметила представитель УГАИ.

Между тем, по словам руководителя пресс-службы МВД Таджикистана Умарджона Эмомали, люди обязаны требовать соблюдения своих прав.

«Ведь в каждом пункте по замене номеров вывешено объявление с указанием, что и сколько стоит. К сожалению, многие из автовладельцев не знают своих прав, а то бы не платили сумму сверх положенного», - отметил он.

Пресс-секретарь МВД советует всем, кто переплатил за получение новых госноверов, обратиться в министерство внутренних дел, позвонив по телефону доверия - с мобильного надо набрать 19-19, а со стационарного – 2212121. «Мы разберемся», - пообещал Умарджони Эмомали.

Напомним, в начале июля в стране началась масштабная проверка прав и госномеров на дорогах. Пятницу, 14 июля, надолго запомнят тысячи водителей республики. В тот день с самого утра на всех дорогах инспекторы ГАИ начали проводить рейды по выявлению водителей, имеющих старые права и нестандартные госномера.

Днем в пятницу на сайте МВД РТ появилось сообщение с предупреждением для водителей о том, что им срочно нужно заменить водительские права.

Госавтоинспекция также призвала тогда владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

УГАИ предупредило, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

И в тот же день начались рейды. В тот же день вечером в "АП" обратилось несколько человек, которых останавливали сотрудники ГАИ с требованием заплатить штраф за "старый" госномер автомашины.

В УГАИ так прокомментировали "АП" эти меры: «Мы предупреждали водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки, начиная с 2014 года».

Спустя пару дней УГАИ приняло решение продлить срок замены госномерных знаков для автовладельцев до 1 декабря 2017 года.

Заменить их можно в регистрационных экзаменационных отделениях ГАИ по месту жительства.