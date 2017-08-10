Управление ГАИ МВД РТ заявило, что стоимость замены государственных регистрационных номеров, которые не соответствуют Госстандартам (СТ-РТ), составляет 420 сомони. Тем временем, в редакцию "АП" уже обратилось несколько человек, которые пожаловались на то, что они уплатили по 720 сомони за замену госномеров на своих авто.

09:10 15 июля

ГАИ требует у автовладельцев заменить старые права и нестандартные госномера

Начальник отдела пропаганды ГАИ МВД Таджикистана Наргис Туйчиева отметила, что официально замена номера обойдется автовладельцу в 420 сомони - 210 сомони за новый техпаспорт, и ровно столько же стоит сам номерной знак. По ее словам, эти цены согласованы с Антимонопольной службой при правительстве Таджикистан.

«Люди пусть не путают свои штрафы, которые им засчитали за нарушения правил дорожного движения», - отметила представитель УГАИ.

Между тем, по словам руководителя пресс-службы МВД Таджикистана Умарджона Эмомали, люди обязаны требовать соблюдения своих прав.

«Ведь в каждом пункте по замене номеров вывешено объявление с указанием, что и сколько стоит. К сожалению, многие из автовладельцев не знают своих прав, а то бы не платили сумму сверх положенного», - отметил он.

08:24 17 июля

ГАИ: Мы предупреждали водителей с 2014 года

Пресс-секретарь МВД советует всем, кто переплатил за получение новых госноверов, обратиться в министерство внутренних дел, позвонив по телефону доверия - с мобильного надо набрать 19-19, а со стационарного – 2212121. «Мы разберемся», - пообещал Умарджони Эмомали.

Напомним, в начале июля в стране началась масштабная проверка прав и госномеров на дорогах. Пятницу, 14 июля, надолго запомнят тысячи водителей республики. В тот день с самого утра на всех дорогах инспекторы ГАИ начали проводить рейды по выявлению водителей, имеющих старые права и нестандартные госномера.

Днем в пятницу на сайте МВД РТ появилось сообщение с предупреждением для водителей о том, что им срочно нужно заменить водительские права.

Госавтоинспекция также призвала тогда владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

15:30 19 июля

УГАИ продлило срок замены госномеров

УГАИ предупредило, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

И в тот же день начались рейды. В тот же день вечером в "АП" обратилось несколько человек, которых останавливали сотрудники ГАИ с требованием заплатить штраф за "старый" госномер автомашины.

В УГАИ так прокомментировали "АП" эти меры: «Мы предупреждали водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки, начиная с 2014 года».

Спустя пару дней УГАИ приняло решение продлить срок замены госномерных знаков для автовладельцев до 1 декабря 2017 года.

Заменить их можно в регистрационных экзаменационных отделениях ГАИ по месту жительства.