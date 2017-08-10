Постановление о создании Государственная детская филармония Таджикистана подписано президентом страны Эмомали Рахмоном, текст постановления опубликован на сайте Минюста РТ.

Постановление глава правительства подписал еще 28 июля. В нем отмечается, что государственное учреждение "Государственная детская филармония Таджикистана" будет создана на базе государственного учреждения "Республиканский дворец культуры и искусства - Эстетический центр детей и молодежи" с использованием его имущества и штатных единиц.

Министерству культуры Республики Таджикистан в установленном порядке поручено решить организационно-правовые вопросы по созданию Государственной детской филармонии.

Минфину поручено осуществить финансирование данного госучреждения за счёт предусмотренных средств для учреждений и организаций Министерства культуры.