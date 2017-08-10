В приданное таджикской невесте помимо предметов мебели, всевозможного домашнего скарба, золотых украшений и много чего еще, обязательно потребуется и запас декоративной косметики, парфюмерия и средства по уходу за кожей. Если вы хотите, чтобы весь этот запас был оригинальным, а значит качественным и безопасным, то вам в столичный магазин La Cite – на всю продукцию здесь вы можете смело требовать сертификат, и вам его предоставят, потому что магазин работает напрямую с мировыми производителями.

Кстати, подарки для родственников молодоженов выбирать советуем здесь же.

Итак, в магазинах La Cite (они есть и в Душанбе, и в Худжанде), сегодня представлено более 175 ароматов от 35 мировых брендов – производителей парфюмерии. Это торговые марки из Франции, Германии, Испании, Великобритании и Италии. На всю продукцию консультант может предоставить вам сертификат соответствия качеству, так что подделки здесь исключены.

«Мы работаем напрямую с производителями, поэтому вся наша продукция оригинальная. Иногда к нам приходят и спрашивают какой-нибудь аромат, которого у нас пока нет. «Ну так привезите», - советуют нам потребители, а мы не можем просто привезти – нам необходимо наладить контакты, заключить договора с производителями и только тогда завести продукцию в Таджикистан», - объясняет продавец-консультант Манижа Мирзоева.

Впрочем, даже самый взыскательный вкус в La Cite можно удовлетворить. Причем необязательно самому разбираться в тонкостях парфюмерии, в случае, если вам понадобится выбирать аромат в качестве подарка будущим родственникам - все консультанты магазина прекрасно знают свое дело, проходят специализированные тренинги, так что с выбором аромата они помогут.

«На самом деле выбрать аромат в качестве подарка – дело не такое сложное, как кажется на первый взгляд, - продолжает Манижа Мирзоева. – Конечно, многое зависит от характера и образа жизни человека, от его возраста, если посетитель даст все эти характеристики, то выбрать аромат легко. Еще легко ориентироваться по времени года. Например, есть парфюмерия, которая идеально подходит для лета – это холодные ароматы - цитрусовые, кисловатые. Такие будут дольше держаться в жаркую погоду, и звучать будут уместнее. В холодную погоду лучше выбирать сладкие ароматы – фруктовые, ванильные оттенки».

Кроме того, в La Cite определили и универсальные ароматы, которые нравятся, как старшему поколению, так и молодым людям вне зависимости от образа жизни.

«Это Bright Crystal Versace или Miss Dior Christian Dior – эти ароматы нравятся всем нашим женщинам. Для мужчин универсальным считается - Versace Man Eau Fraiche Versace», - говорит продавец-консультант.

Естественно, как у официальных представителей, все ароматы в La Cite можно послушать на блоттерах или на собственной коже, причем консультанты советуют проверять парфюмерию именно на коже, так как в этом случае аромат раскроется лучше всего.

Средства по уходу за кожей, которые подчеркнут аромат

Если с ароматом вы разобрались, теперь пора приступать к выбору средств по уходу за кожей, которые не только будут действовать по своему прямому назначению – питать, увлажнять и ухаживать, но и подчеркивать аромат парфюмированной или туалетной воды, которую вы выбрали. Вообще, наборы бьюти-средств в La Cite – это настоящая находка для таджикской свадьбы, потому что их можно смело складывать в запас приданного для невесты, и дарить в качестве подарков будущим родственникам. В обоих случаях вы не прогадаете: во-первых, вся продукция оригинальная и за качество переживать не придется, во-вторых, средств по уходу за кожей никогда не бывает много, поэтому такой подарок в любом случае будет полезным и в-третьих, стоимость этих товаров в Таджикистане практически не отличается от таких же за рубежом.

В магазине представлены наборы от нескольких производителей – это Paco Rabanne Moschino, Nina Ricci и Versace. В них входит вся линейка по уходу за кожей: лосьоны и кремы для тела, гели для душа; в мужских наборах присутствуют и средства до и после бритья. Все эти средства усиливают аромат парфюма и придают ему дополнительную стойкость.

«Мы можем предложить, как уже готовые наборы, так и собрать их вместе с посетителями. Кроме того, у нас есть в наличии брендовые, упаковочные коробки», - говорит Манижа Мирзоева.

Декоративная косметика от мировых производителей

Кроме ароматов и средств по уходу за кожей, в La Cite есть и декоративная косметика, без которой будущей невесте также не обойтись. В магазине представлен, как масс-маркет, недорогая косметика – Max Factor, Pupa, так и элитная – Dior Диор или Guerlain.

«В чем существенная разница между бюджетной косметикой и элитной? В том, что элитная декоративная косметика предназначена не только для make up, но и для ухода. Например, тональный крем включает в себя питательные вещества, которые заботятся о коже, тушь содержит сыворотку для роста ресниц, пудра защищает от солнца. В принципе, у бюджетных Max Factor и Pupa тоже есть полезный эффект, но в элитной косметике он выражен ярче», - объясняет Манижа.

В La Cite есть вся необходимая линейка декоративной косметики, так, что отправляясь за запасом приданного невесты, все можно будет приобрести в одном месте. Естественно вся декоративная косметика в магазине также соответствует сертификату качества, а значит, использовать ее можно без риска для здоровья и держаться на лице make up будет значительно дольше.

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