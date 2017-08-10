9 августа Верховный суд КНДР принял решение освободить гражданина Канады Лим Хён Су. Канадский пастор был приговорен к пожизненному заключению в лагерях полтора года назад «за враждебные действия» против Северной Кореи. ​В июне 2017 года власти КНДР по гуманистическим соображениям помиловали другого иностранного заключенного — студента Отто Вомбиера. В заключении он впал в кому и вскоре после возвращения домой умер. Громкие случаи задержания иностранцев в КНДР — в обзоре РБК.

Эван Ханцикер (справа), США

В августе 1996 года в КНДР арестовали американца Эвана Ханцикера, который, будучи пьяным и голым, на спор переплыл реку на границе Китая и Северной Кореи. Его арестовали и обвинили в шпионаже, так как его мать и бывшая жена были гражданами Южной Кореи. Ханцикера содержали в отеле под наблюдением, а после переговоров и возмещения затрат на содержание отпустили. Он вернулся в США, где через несколько месяцев покончил с собой. В качестве причины суицида назывались алкоголизм и проблемы с наркотиками, а также тот факт, что он не мог вернуться к бывшей жене, так как суд Аляски выдал запретительный арест на его встречи с ней.

Роберт Пак, США

В конце 2009 года в КНДР за незаконное пересечение границы задержали американского активиста корейского происхождения Роберта Пака. Он провел в тюрьме 43 дня, после чего был освобожден.



Позднее в одном из интервью он рассказывал, что в тюрьме его подвергали избиениям, пыткам и сексуальному насилию. По его словам, после освобождения он был вынужден пройти курс лечения в психиатрической клинике.

Лора Лин (слева) и Юна Ли, США

В марте 2009 года в КНДР были задержаны две американские журналистки Лора Лин и Юна Ли, которые готовили репортаж о сбежавших из КНДР. Причиной задержания стало незаконное пересечение границы, однако сами журналистки утверждали, что пограничники арестовали их на территории Китая. В итоге американки провели в тюрьме 140 дней, в течение которых были изолированы друг от друга. Их освободили после вмешательства экс-президента США Билла Клинтона, который специально приехал в Пхеньян. Журналистки позднее отказывались рассказывать об условиях содержания в тюрьме, отмечая, что подробности «слишком болезненны, чтобы о них вспоминать».

Кеннет Бэй, США

В 2013 году в Северной Корее был арестован гражданин США Кеннет Бэй, миссионер. Его обвинили во «враждебных действиях» и приговорили к 15 годам исправительных работ. В итоге Бэй провел в северокорейской тюрьме 735 дней — наибольший срок среди всех американских граждан, задержанных в КНДР после Корейской войны.После освобождения Бэй в интервью отмечал ужасные условия в трудовом лагере, а также рассказал, что за время заключения похудел на 27 кг. В течение первых четырех недель заключения его допрашивали с 8:00 до 22:00 или 23:00 каждый день. По его словам, к физическому давлению добавлялось и психологическое. После заявлений Бэя и опубликованной им книги правительство Северной Кореи в июне 2016 года заявило, что не намерено более вступать в переговоры о судьбе осужденных на территории страны американцев.

Мэррил Ньюман, США

В конце октября 2013 года в КНДР арестовали 85-летнего ветерана Корейской войны американца Мэррила Ньюмана, обвинив его в преступлениях времен войны. Он выступил по северокорейскому телевидению и признал свою вину.Американского ветерана освободили через месяц после задержания, после чего он заявил, что признал вину под давлением. При этом Ньюман не жаловался на условия пребывания в КНДР и рассказывал журналистам, что его содержали в комнате отеля, где он чувствовал себя комфортно и даже скучал.

Айджалон Гомес, США

В январе 2010 года за незаконное пересечение границы был задержан гражданин США Айджалон Гомес. В апреле того же года его приговорили к восьми годам исправительных работ. Власти КНДР заявили, что будут действовать в отношении Гомеса по законам военного времени, если США продолжат обвинять Пхеньян в торпедировании южнокорейского военного судна «Чхонан», в результате которого 26 марта 2010 года погибли 46 человек.



В следующем месяце Гомес предпринял попытку покончить с собой, однако его спасли и поместили в госпиталь. В итоге он был освобожден при содействии экс-президента США Джимми Картера в августе 2010 года.

Мэтью Миллер, США

В апреле 2014 года в КНДР задержали американского туриста Мэтью Миллера, который во время перелета порвал визу и попросил северокорейские власти предоставить ему убежище. Оказалось, что таким способом он хотел увидеть не туристическую Корею и познакомиться с жителями лицом к лицу. Чтобы получить убежище, он также пытался убедить следователей в том, что владеет военными секретами.



Осенью того же года его приговорили к шести годам принудительных работ за совершение «враждебных действий» при въезде на территорию КНДР, однако вскоре освободили и отправили в США.

Джеффри Фоул, США

В мае 2014 года при попытке покинуть КНДР был арестован американец Джеффри Фоул. Его обвинили в «антигосударственных преступлениях»: в КНДР запрещена миссионерская деятельность, Библия и другие священные книги, а Фоул забыл Библию в туалете одного из ресторанов города Чхонджин. Найти его удалось, так как на обложке книги турист оставил свой номер телефона, имя и фотографии семьи в книге. Его приговорили к шести годам тюрьмы, однако после переговоров освободили, и осенью 2014 года он вернулся домой.

Отто Вомбиер, США

В январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки власти КНДР задержали американского студента Отто Вомбиера. За кражу агитационного плаката студента осудили на 15 лет лагерей. В марте 2016 года он признал свою вину.

В середине июня 2017 года Вомбиер был освобожден и отправлен в США. В КНДР его освобождение объяснили соображениями гуманности.

Как заявляли в Пхеньяне, во время заключения студент заболел ботулизмом. При этом американские врачи сообщили, что не нашли у него признаков этого заболевания после обследования. Северокорейские власти также заявляли, что Вомбиер впал в кому после приема снотворного.

Уже в состоянии комы он был передан властям в США. Для лечения его отправили в медицинский центр Университета Цинциннати, где он позднее скончался.

Ким Дон Чхоль, США

В апреле 2016 года суд в КНДР приговорил к десяти годам тюрьмы американского бизнесмена Ким Дон Чхоля, который был обвинен в шпионаже в пользу Южной Кореи. Его арестовали в октябре 2015 года во время встречи с находившимся в отставке северокорейским военнослужащим. За месяц до суда на организованной властями КНДР пресс-конференции Ким Дон Чхоль признался в попытке шпионажа, якобы предпринятой в сотрудничестве с южнокорейскими военными. Про его освобождение или дальнейшую судьбу не сообщали.

Лим Хён Су, Канада

9 августа 2017 года Верховный суд КНДР принял решение освободить гражданина Канады Лим Хён Су по гуманистическим соображениям после почти полутора лет заключения. Он был приговорен к пожизненному заключению в исправительно-трудовой колонии «за враждебные действия» против Северной Кореи в декабре 2015 года.



Канадский пастор приехал в КНДР «для гуманитарной работы». По мнению следствия, он оскорбил «достоинство высшего руководства КНДР», а также пытался использовать религию для разрушения северокорейского режима.