28-летняя таджикская модель и актриса, обладательница титула Missis International-2016 (Астана) и Top Model-2016 (Одесса), мать пятерых детей Парвина Саидова официально подтвердила, что все-таки выходит замуж.
Свадебное торжество уже не за горами. Парвина сообщила, что небольшой банкет состоится уже в середине или конце сентября, на который будут приглашены самые близкие люди для семейной пары. Кстати, по исламским канонам, Парвина Саидова уже замужем, так как «никох» между молодоженами уже состоялся.
- На свадебном торжестве настаивает мой супруг. Будь моя воля, я ничего бы не стала проводить – к чему гусей дразнить? Так что мы решили ограничиться мини-банкетом, возможно, на террасе гостиницы Hayatt Regency Dushanbe, а может и в другом месте – точно еще ничего не решено, - рассказала таджикская модель и актриса.
По ее словам, списки гостей еще тоже окончательно не определены, но уже точно известно, что среди приглашенных будут певица Манижаи Давлат, поэтесса Шоираи Рахимчон и продюсер, певец Бехруз Зеваров.
- Это мои близкие друзья и соратники, вместе с которыми мы и продумываем все детали предстоящих мероприятий, - говорит Парвина.
«Счастье любит тишину»
Сразу после торжества молодожены отправятся в свадебное путешествие. Правда, и тут пока неопределенность: невеста хочет на Мальдивы, а жених - на Кипр или Карибские острова. Кто победит в этой схватке или может стороны придут к общему компромиссу – покажет время.
Личность своего нового супруга Парвина Саидова по-прежнему не раскрывает по очень простой причине – не хочет сглазить, да и завистников и недоброжелателей у модели, по ее словам, полно. Известно лишь, что благоверный Парвины - 33-летний боксер, видный мужчина, который добивался ее на протяжении 6 лет:
- Многие считают, что я держу имя своего мужа инкогнито, потому что эта новость – утка, и таким образом я хочу распиарить себя. Ну что я могу сказать? Я уже вышла за него замуж, все соответствующие процедуры состоялись. А имя его не разглашаю, потому что свято верю, что счастье любит тишину. Мне незачем кому-то что-то доказывать, - говорит она. - Кстати, я и в дальнейшем не хочу, чтобы его имя было известно широкой публике. Пусть каждый живет своей жизнью и не лезет в чужую, и тогда все будут счастливы.
Последнее слово за детьми
Не реагирует модель и на многочисленные комментарии в социальных сетях, обрушившиеся на нее после новости и скором замужестве.
- Что только мне ни писали: и что детей я нагуляла, а теперь замуж собралась, и что такие как я не должны выходить замуж, когда другие девочки, ни разу не бывшие замужем, не выйдут замуж….
- Во-первых, детей я не нагуляла, а родила их в официальном браке, в который я вступила в большой чести и почете. О такой пышной свадьбе, которую мне устроил мой покойный муж, мечтали все девушки столицы. И то, что со мной случилось большое несчастье несколько лет назад, не виноват никто. И я не виновата. Так случилось, но жизнь продолжается и я, в первую очередь, должна думать о счастье своих детей, - подчеркнула она. – Во вторых, если девушки сейчас сами не выходят замуж, что, мне их пойти и заставить что ли?
Новый супруг Саидовой сразу нашел общий язык со всеми пятью детьми модели. Хотя, у него не было другого выбора, ведь главным условием Парвины были именно дети, ведь последнее слово всегда остается за ними. Благо, эта любовь оказалась взаимной, и дети с удовольствием играют, советуются и считаются с мнением своего нового папы. Кстати, они его так и называют.
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Человек3 часа назад
"Известно лишь, что благоверный Парвины 33-летний боксер, видный мужчина, который добивался ее на протяжении 6 лет"-то есть когда она еще была замужем, а учитывая за кого она была замужем то вряд ли это правда)
гость24 часа назад
Это что - она типа каждый год рожала что-ли? Кошмааааар, ужас. Вообще-то это типично для таджичек - каждый год рожать. Главное, детишки чтобы нормальные выросли хоть.
aaaaaaaa4 часа назад
А давайте объявим выходной день в республике в честь ее свадьбы?
Олим4 часа назад
Рад за всех вас. Живите счастливо и не обращайте внимания на завистников. Добивайтесь успеха в работе и идите вперед
Равшан5 часов назад
Ну Азия Плюс пиаром занимаетесь.?
Саида6 часов назад
Молодец!!!Будь счастлива!!!А на чужой ротик не наденешь платочек,так русская пословица говорит...
Doston6 часов назад
А младший сынишка кому то пальчиком машет. :)
Перец Doston5 часов назад
Достон действительно!в первый раз фото не открылось последнее.
Азия плюс ну вы даёте))))
Перец6 часов назад
Счастья,любви и крепкого здоровья молодожёнам! и не обращайте внимания на сплетни