Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых диджеев мира. Первую строчку в нем пятый год подряд занимает шотландец Келвин Харрис, заработавший в отчетный период $48,5 млн, пишет РБК-Стиль со ссылкой на издание.

Основными источниками дохода Харриса стали выступления в Лас-Вегасе и на различных музыкальных фестивалях, сообщает издание. Также он считается одним из самых успешных продюсеров планеты: среди последних работ диджея — совместный трек «Feels» с участием Фаррела Уильямса, Кэти Перри и американского рэпера Биг Шона. В прошлом году издание оценило доход музыканта в $63 млн.

Вторую строчку рейтинга занял нидерландский диджей Тиесто с доходом в $39 млн. Эти деньги он заработал в основном благодаря живым выступлениям, количество которых за прошедший год составило 134.

В топ-3 впервые попал американский электро-поп-дуэт The Chainsmokers, в состав которого входят Эндрю Таггарт и Алекс Полл. За отчетный период исполнителям хитовых композиций«Closer» и «Paris» удалось заработать $38 млн.

Далее следуют Сонни Джон Мур, также известный как Skrillex ($30 млн) и Стив Аоки, чей доход в $29,5 млн сложился из гонораров за выступления, количество которых в прошлом году составило около 200, и участие в рекламе таких брендов, как T-Mobile и крупнейшая японская авиакомпания ANA.

Шестая строчка рейтинга досталась Томасу Уэсли Пентцу, работающему под псевдонимом Diplo ($28,5 млн).

Француз Дэвид Гетта, занимавший в прошлогоднем списке третье место, на сей раз оказался на седьмой позиции ($25 млн). За отчетный период он дал 100 шоу. За ним следует еще один новичок рейтинга — независимый диджей Marshmello ($21 млн). Артист, настоящее имя которого неизвестно, выступает на сцене в костюме воздушного зефира, выкладывает свою музыку онлайн бесплатно, а клип на его трек «Alone» на YouTube за год просмотрело 514 млн человек.

Топ-10 замыкают 21-летний нидерландец Мартин Гаррикс ($19,5 млн), давший за прошедшие 12 месяцев 120 шоу, и выступающий под псевдонимом Zedd уроженец Саратова Антон Заславский, на данный момент проживающий в Германии. Его доход Forbesоценил в $19 млн. Год назад Zedd занимал в рейтинге четвертую строчку, заработав за отчетный период $24,5 млн.

Forbes оценивал доходы диджеев за период с июня 2016-го по июнь 2017 года. Составляя рейтинг, журналисты учитывали данные с сайтов Songkick, Pollstar, Nielsen, а также общались с промоутерами, менеджерами и самими участниками рейтинга.