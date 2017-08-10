Сотрудниками милиции в Таджикистане задержан молодой человек, который подозревается в мошенничестве. Заявление на него написала жительница Санкт-Птеребурга.

24-летний житель города Канибадама задержан сотрудниками таджикской милиции на основании заявления 38-летней жительницы северной столицы России, сообщается пресс-центр МВД Таджикистана.

«Задержанный, войдя в доверие жертвы в декабре прошлого года, для покупки двух легковых автомашин получил у нее 1,5 миллиона российских рублей и не вернул их», - сообщает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.