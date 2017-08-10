Министерство внутренних дел Таджикистана назвало имя водителя, совершившего наезд на двух пешеходов в Душанбе 30 июля. Спустя 10 дней пресс-служба МВД сообщила, что за рулем дорогой иномарки находился 24-летний следователь Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, Одилджон Шарипов.

МВД сообщает, что Шарипов не справился с управлением машины и совершил наезд на пешеходов, сам водитель не пострадал. Дело виновника ДТП ведет Главная военная прокуратура.

Как сообщалось ранее, под колесами дорогой машины оказались 28-летний житель Варзобского района Курбонали Джобиров и 20-летний душанбинец Мухаммаджон Мизонов.

«Пострадавшие были доставлены в больницу, где, к сожалению, от полученных травм скончался 28-летний житель Варзобского района», - сообщало МВД.

Как сообщили «АП» в министерстве обороны Таджикистана, погибший работал в оборонном ведомстве в должности ведущего специалиста, воинского звания он не имел.

По данным МВД Таджикистана, с начала года на дорогах страны зарегистрированы 591 ДТП, в результате которых погибло 194 человека, 623 получили увечья.