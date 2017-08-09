АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 АВГУСТА 2017 ГОДА
- Глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля пригласила основных правительственных партнёров Офиса программ на ежегодную встречу Совместной целевой группы для обсуждения вопросов сотрудничества и запланированных мероприятий в 2018 году.
- Сеть НПО Таджикистана по изменению климата (TajCN) и Общественная экологическая организация «Маленькая Земля» проводит круглый стол «Альтернативное развитие без угля». Начало в 9:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 АВГУСТА
1934 – в Душанбе состоялась I спортивная спартакиада ТССР
1956 – Основан город Чкаловск (ныне Согдийской области).
2001 - При продолжении спецоперации «Молния» на территории кишлака Теппаи Самарканд убит боевик Рахмон Сангинов («Рахмон Гитлер»).
2008 - Дзюдоист Расул Бокиев завоевал в Пекине первую олимпийскую медаль в копилку Таджикистана
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 АВГУСТА
1910 – Родился Народный артист Таджикистана Вениамин Ланге.
1929-1993 – Родился поэт Бурхан Фаррух.
1930-2008 – Родился ученый-литературовед Абдукодир Маниёзов.
1935 – Родился журналист Шодихон Муборакшоев.
1941 – Родился математик, профессор Эргаш Мухаммадиев.
1945 – Родился государственный деятель Сайдулло Хайруллоев
1952 – Родился писатель Мирзо Шерали.
1954 – Родился доктор юридических наук Махмад Рахимов.
1956 – Родился поэт Ваххоби Латиф.
1960 – Родился доктор филологических наук Хамза Камол.
1973 – Родился журналист, основатель и главный редактор газеты «Рузи нав» Раджаби Мирзо.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 АВГУСТА 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.
По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла
По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.
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