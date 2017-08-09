Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором было видно, как работники аэропорта вместе с сотрудниками милиции, вооруженными автоматами и дубинками, судоисполнителями, с применением спецтехники пытаются снести дома жильцов улице Мастонгулова. В них проживают семьи Бекуловых, Даминовых и Умаровых.

На видео слышно, как судоисполнители уговаривают жителей домов покинуть территорию, в ответ слышны возгласы, что жители никуда не уйдут из своих домов. На кадрах видна и спецтехника, которую подогнали для сноса домов.

Мы узнали, что происходит…

«Вы сначала обеспечьте нас жильем. Что за беспредел устроили? Наши дома были законны в советское время, все 25 лет независимости, и только теперь стали незаконно построенными?!», – кричат жители на видео.

…Приехав на следующий день к месту инцидента, корреспондент «АП» увидел, что дом Бекуловых, а также столовая и СТО, принадлежавшие этой семье, уже снесены.

«У нас здесь было несколько комнат, была столовая, СТО, большой сад. Взамен за все это нам предлагают лишь однокомнатную квартиру. Как я со своей семьей, а нас 6 человек, и родителями сможем там жить? Почему так несправедливо решается наше дело?», - возмущается глава семьи Бекуловых.

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В тревожном ожидании находятся Умаровы и Даминовы.

«Вчера здесь творилось что-то ужасное, - рассказывает Матлюба Умарова. - Работники аэропорта, милиция творили беспредел. Брат чуть не попал под бульдозер. Мы не раз обращались к президенту, руководству города. Мы не знаем, к кому еще обращаться. Дети в страхе, взрослые в тревоге. После того, что они здесь творили, наши дети ночью не могли уснуть, нам самим трижды вызывали скорую – у кого-то с сердцем стало плохо, у кого-то подскочило давление».

Женщина отмечает, что в этих домах проживает более 45 человек. «Всех нас хотят заселить в одной четырехкомнатной квартире. Как столько людей, а нас 7 семей, могут поместиться там?! Говорят, если не хотите, вон пустырь недалеко, там постройте дом. Разве сейчас легко построить дом?», - вопрошает Умарова.

Семья Умаровых Asia-Plus

Год тревожного ожидания

О том, что их дома подлежат сносу, жители домов по улице Мирзо Мастонгулова (45а, 45б, 45в, 316, 316/2, 316б, 316в, 316г) узнали год назад.

«Международный аэропорт Душанбе», комментируя "АП" ситуацию месяц назад, сообщил что в свое время были незаконно распределены земли, предназначенные для строительства вспомогательных сооружений аэропорта.

«Судебные разбирательства последних двух лет только признавали недействительными многие документы на дома, в том числе, сертификаты и свидетельства…. В возникшей ситуации, прежде всего, виновно халатное отношение прежнего руководства аэропорта, представителей местных властей, судов и Комитета по землеустройству. Они, зная, что аэропорт является режимным объектом, а его земли переданы в бессрочное пользование, продали часть территории под жильё. С другой стороны, эти люди знали, что земли принадлежат аэропорту и, тем не менее, прописали всю свою родню в эти домах», - прокомментировали тогда в аэропорту.

Жители домов не согласны с этими доводами.

«Мы проживаем на этой территории со времен Советского Союза. Год тому назад, весной, нам принесли повестки в суд района Шохмансур. Оказывается, транспортная прокуратура, приняв заявление Международного аэропорта Душанбе, подала иск в суд о сносе наших домов. Суть их заявления – якобы мы незаконно захватили часть территории аэропорта. Мы заявляем, что проживаем на этой территории по праву еще с советских времен, о чем имеются все соответствующие документы. И даже заборы аэропорта, установленные в те годы, еще стоят, отделяя его территорию от наших домов. Под тутовниками, растущими в саду, отдыхали еще наши дедушки, а сегодня в МАД утверждают, что земля была приобретена только в конце 90-х», - рассказали жители сносимых домов корреспонденту «АП» еще месяц назад.

По их словам, в суде все доводы жильцов и документы не были учтены, а решение вынесено в пользу аэропорта Душанбе.

«Хотя законность наших земель подтверждал в суде Комитет по землеустройству. Об этом говорили и в хукуматах района Шохмансур и города. Но, увы, суд района Шохмансур вынес решение против нас. После этого мы подали в суд города Душанбе. Там тоже на нас не обратили внимания и поддержали приговор суда района Шохмансур. Затем мы обратились в Верховный суд, но и там тоже не было никакой реакции на нашу проблему. В Верховном суде нас принял председатель суда Ш.Шохиён. Он сказал, что взамен на каждый квадратный метр мы получим равную компенсацию. Мы обрадовались, но, оказывается, рано», - рассказали тогда жильцы.

По их словам, в этих домах построено более 20 комнат, во дворах посажено более 1 тысячи фруктовых деревьев. Кроме того, на этой территории действует столовая «Тахтача», СТО, в которых работает большинство жителей этих домов, обеспечивая свои семьи, платя налоги, оплачивая все коммунальные услуги.

«Что нам делать, не знаем? Зачем же тогда придумали документы? Мы очень надеемся, что наш мэр обратит внимание на нашу проблему и поможет нам. Если на самом деле наша территория нужна государству, то мы готовы уйти. Только дайте нам взамен то, что нам полагается. В наших семьях много детей и стариков, куда нам идти? Помогите нам, чтобы все было по закону!», - просили жители месяц назад.