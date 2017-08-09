Посольство Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан в ближайшее время выступит с заявлением по поводу обвинений, выдвинутых министерством внутренних дел Таджикистана. Таджикское ведомство заявляет, что Иран стоял за громкими убийствами таджикских политиков, журналистов и ученых в 1990-е годы.

В посольстве Ирана, "АП" удалось все-таки дозвониться, сообщили, что "в курсе того, что по таджикскому телевидению 8 августа был показан документальный фильм МВД Таджикистана, в котором Иран назывался основным финансистом убийств экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева и других".

"Мы его даже просмотрели, этот фильм. В скором времени мы распространим в СМИ свое официальное заявление по данному вопросу", - подчеркнули в посольстве, отказавшись от дальнейших комментариев.

По таджикскому телевидению 8 августа был показан документальный фильм МВД Таджикистана, в котором Иран назывался основным финансистом убийств экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, говорилось в 45-минутном фильме, подготовленном министерством внутренних дел Таджикистана.

Авторы фильма опираются на свидетельства трех арестованных сторонников Абдухалима Назарзода: Тагоймурода Ашрапова, по прозвищу Али, 1970 года рождения уроженца Нурабадского района, Абдукодира Абдуллоева, 1967 года рождения, уроженца города Нурека, Саймухриддина Кудратова, по прозвищу Ишан, 1964 года рождения уроженца Дангаринского района.

Арестованные называют себя сторонниками Ходжи Халима, ликвидированного за организацию вооруженного мятежа осенью 2015 года.

Арестованные признались, что в 90-е годы прошли спецобучение на тренировочных базах, расположенных в иранских городах - Куме, Гургане, Машхаде и Тегеране. Тогда же им вручили иранские паспорта.

В другом эпизоде арестованные сожалеют, что вступили в Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

«Мы не знали, что эта террористическая организация и финансируется Ираном», - говорили арестованные на камеру.

Когда производились записи арестованных не сообщается.

Осенью 2015 года, после попытки мятежа Абдухалима Назарзода, Партия исламского возрождения Таджикистана была обвинена в причастности к попытке государственного переворота.

Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики.

Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, которого авторы фильма называют «приспешником Ирана», выехал из Таджикистана в марте 2015 года, после проведения парламентских выборов, на которых ПИВТ не получила, по данным ЦИК, ни одного места в парламенте.