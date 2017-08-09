В скором времени в рамках ЕАЭС может начать действовать договор о «мобильности пенсий», согласно которому жителям Союза будет гарантирована пенсия при работе не в своем государстве, пишет газета Аргументы и факты.

Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут получать пенсии вне зависимости от того, в каком из государств-членов ЕАЭС они работали. Соответствующий проект одобрили в Евразийской экономической комиссии, и сейчас он находится на этапе доработки.

Евразийский экономический союз предполагает не только зону свободной торговли между участниками (напомним, это Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), но и общий рынок труда. Проще говоря, жители соседних республик могут безо всяких визовых формальностей работать в России и, наоборот, наши соотечественники могут на таких же условиях отправиться на заработки в Киргизию или Армению.

Надо сказать, что при работе в другом (не родном) государстве в рамках ЕЭАС трудовой стаж мигранта будет засчитываться и потом учитываться в его пенсии. Это называется «мобильностью пенсии».

«Суть идеи „мобильности пенсий“ состоит в обеспечении в рамках ЕАЭС гарантий для трудящихся на получение заработанной пенсии при переезде в другое государство Союза. Иными словами — это механизм межгосударственного взаимозачета пенсионных начислений трудящимся, отработавшим в нескольких государствах-членах ЕАЭС. <...> Договор о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС будет способствовать улучшению условий труда на территории Союза и легализации миграционных потоков», — рассказывает руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, к.п.н. Владимир Перебоев.

Договор о «мобильности пенсий» должен регулировать процессы формирования пенсионных прав трудовых мигрантов и порядок назначения и получения выплат по достижении ими пенсионного возраста и возвращения на родину.

Кто будет выплачивать пенсии за работу не в своей стране? Рассмотрим простой пример — белорусВасилий М. 10 лет проработал на стройке в Москве, а потом на 5 лет перебрался на обувную фабрику в Казахстан. Пенсию за 10 лет работы на стройке Василий М. получит от России, за 5 лет на обувной фабрике — от Казахстана.

Главное условие — это работать по официальному трудовому или гражданско-правовому договору.

Отметим, что можно переехать в другую страну ЕАЭС и сохранить российскую пенсию. «Только пенсия в таком случае будет выплачиваться Россией (после вступления договора в силу) строго в соответствии с тем периодом, который трудящийся отработал на её территории», — поясняет Перебоев.

С ним соглашается председатель «Центра развития инновационного бизнеса», доктор экономических наук Алексей Михеев: «Подобная инициатива будет способствовать дальнейшей взаимной интеграции экономик стран ЕАЭС, более того значительная часть людей окажется вновь в легальном секторе, поскольку именно от этого будут зависеть их пенсионные доходы.

Проект „мобильности пенсий“ сделает совокупный рынок труда ЕАЭС более прозрачным и цивилизованным. Не исключаю, что это лишь первый шаг на пути создания полноценного совокупного рынка труда, который будет способствовать мобилизации именно высококачественных кадров. Фактически, речь идет о едином центре обработки информации о трудящихся, который также будет способствовать улучшению контроля за миграционными потоками и пресечения незаконной деятельности, вовлечения в нее граждан других стран», — резюмирует он.