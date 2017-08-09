Студент четвертого курса одного из вузов Таджикистана, 23-летний житель Душанбе задержан сотрудниками милиции по подозрению в незаконном лишении свободы своего сверстника, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Задержанный 7 августа, войдя в доверие молодого жителя столичного микрорайона Испечак, пригласил его в свою квартиру по улице Борбад, и с 20 часов вечера до 6 часов следующего дня не выпускал его из квартиры.

«Подозреваемый поставил перед заложником условия - любыми способами препятствовать в расследовании уголовного дела в отношении своего младшего брата, который находится под следствием по подозрению в совершении разбоя», - отмечает МВД.

Однако ведомство не уточняет, какое отношение заложник имел к этому расследованию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 131 (незаконное лишение свободы) и 345 (воспрепятствование осуществлению правосудия, производство дознания и предварительного следствия).