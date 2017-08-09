В парижском пригороде Леваллуа-Перре машина сбила шестерых военных, которые патрулировали улицы. Военные получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет Медуза.

Отмечается, что военные занимались патрулированием улицы в рамках операции «Караульный», которая стартовала после парижских терактов 2015 года. Военные выходили из казармы, когда их сбила машина.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением. При этом источник Le Figaro дал понять, что пока речь идет об обычном ДТП, но расследование продолжается.