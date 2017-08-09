Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиной. Женщина обвиняется в контрабанде редкой монеты. Она была задержана два месяца назад в душанбинском аэропорту при вылете в Москву: у нее обнаружили двухкопеечную монету времен царской России. Таджикские эксперты признали ее ценностью. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
«Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом и судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиной. Ей оказывается юридическая и моральная помощь. Представитель посольства будет присутствовать на всех судебных заседаниях», — цитирует посла РФ в РТ Игоря Лякина-Фролова РИА Новости.
Суд над Хужиной начался 7 августа. В Таджикистане женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года). После экспертизы выяснилось, что монета представляет историческую ценность.
Второе судебное слушание состоится завтра, 10 августа.
Татьяна Хужина – уроженка Таджикистана. Несколько лет назад она переехала в Ярославскую область России, в город Рыбинск.
В этом году она приехала в отпуск в Душанбе со своей дочерью. При отъезде на родину женщина была задержана.
По ее утверждению, монету она нашла еще в России, перебирая старые вещи, и бросила ее в кошелек, как талисман. Она пересекала с монетой границу России и Таджикистана, когда приезжала сюда в гости. Проблем на границе у нее при этом не возникало.
«Я разбирала старые вещи, нашла эту монету. Отнесла в ломбард, где мне сказали, что ее стоимость 100-200 рублей. Я бросила ее в кошелек и забыла о ней. Так прошло где-то полтора года. Я полетела в Душанбе. А когда собиралась вылетать в Россию, в аэропорту при прохождении границы, где досматривают вещи, сотрудница меня спросила: «Что за мелочь везете в кошельке?». Я ответила, что там российские деньги. Она попросила посмотреть, я, конечно, согласилась. И у меня нашли эту монету. Сразу же нас с дочкой сняли с рейса, монету забрали на экспертизу, а после этого дело передали в прокуратуру», – рассказала ранее Татьяна.
30 июня Таможенная служба Таджикистана распространила сообщение, что в аэропорту за попытку вывоза из страны двухкопеечной медной монеты 1823 года выпуска задержана 41-летняя гражданка России Татьяна Хужина.
На сайте таможенного ведомства Таджикистана отмечалось, что задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена на рейсе Душанбе-Москва.
В сообщении также подчеркивалось, что согласно заключению экспертизы Минкультуры Таджикистана, изъятая монета времен царской России имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.
Однако, мы попытались узнать стоимость аналогичной монеты на сайтах-аукционах. Выяснилось, что она не превышает 200 российских рублей.
«Азия-Плюс» будет отслеживать это дело.