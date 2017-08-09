Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань в центральном Китае. По данным властей, погибли по меньшей мере 13 человек, более 60 пострадали. Есть ли среди погибших или пострадавших граждане Таджикистана, пока неизвестно.

Как передает агентство Франс пресс, национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предупреждает, что жертвами землетрясения могли стать более 100 человек, разрушенными могут оказаться более 130 тысяч домов.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло 8 августа в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань. После этого было зафиксировано более 100 толчков меньшей силы.

Согласно данным геологической службы США, толчки были зафиксированы в 280 км к северу от города Чэнду, где проживают более 7 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

В уезде Цзючжайгоу, где произошло землетрясение, располагается одноименный заповедник, который ежедневно посещают много туристов. По данным местных властей, во вторник Цзючжайгоу посетили 38 тысяч человек.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на местного чиновника сообщает, что пятеро погибших были туристами. Как сообщили «АП» в министерстве иностранных дел Таджикистана, информация о том, есть ли среди погибших или пострадавших таджикские граждане пока не поступала.

Как сообщает агентство Синьхуа, постояльцы одного из отелей в Цзючжайгоу оказались заблокированными в здании из-за его частичного обрушения.

Провинция Сычуань - одна из самых густонаселенных в Китае. В ней проживают более 80 миллионов человек, сообщает Би-би-си.

Землетрясения в Сычуане - не редкость. В результате землетрясения, произошедшего в провинции в 2008 году, погибли более 70 тысяч человек.