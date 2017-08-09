Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил наделить регионы Дальнего Востока правом выдворять мигрантов, а также строить центры их временного пребывания перед отправкой на родину, пишет Медуза.

Центры временного содержания мигрантов на Дальнем Востоке, сообщил губернатор, переполнены, а на своевременное выдворение иностранцев у Федеральной службы судебных приставов не всегда есть средства.

«Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию», — заявил Кожемяко, подчеркнув, что Сахалинская область готова финансировать выдворение мигрантов и строительство новых пунктов их временного содержания.

Центры временного содержания иностранных граждан являются структурными подразделениями территориальных органов МВД РФ.

Соответственно затраты на их строительство и содержание несет министерство внутренних дел. Выдворением мигрантов из России занимаются сотрудники Федеральной службы судебных приставов, подчиняющейся Минюсту.

В декабре 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что средств, выделяемых из бюджета, не хватает на оплату расходов по административному выдворению мигрантов из РФ, в том числе, на оплату работы приставов. Выделенные правительством средства, по словам главы МВД, в 2016 году позволили выдворить из страны лишь треть мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях.

Глава ФССП Дмитрий Аристов в начале августа сообщил, что за семь месяцев сотрудники его ведомства обеспечили по решениям суда выдворение из России более 18 тысяч иностранцев.