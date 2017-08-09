Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страны: Франция, США

Режиссёр: Люк Бессон

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн.

Премьера в Душанбе: 10 августа, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

2700 год, Валериан и Лорелин космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик.