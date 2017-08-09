В этом году в рамках проекта в Москву отправятся 13 школьников - молодых соотечественников, постоянно проживающих в Таджикистане и владеющих русским языком. Отобранные старшеклассники являются победителями конкурса на знание истории, культуры и географии России, отмечается в собщении Россотрудничества в РТ.

7 августа в Российском центре науки и культуры в Душанбе 7 августа состоялась встреча с группой участников учебно-образовательной программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия-2017!».

Школьникам и их родителям рассказали об особенностях участия в крупном российском проекте, культурной программе, правилах безопасности и нормах поведения в поездке.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов поздравил ребят с тем, что у них появилась уникальная возможность познакомиться с Москвой и обрести новых друзей, пожелал ребятам хорошего отдыха и ярких впечатлений: «У наших дружественных стран – России и Таджикистана – есть много общего, и я желаю вам во время поездки обратить на это внимание, проведя время с пользой. Уверен, что вам понравится это недельное путешествие, где вы сможете ближе познакомиться не только с культурно-историческим наследием России, но и интересными людьми, дружбу с которыми пронесете через года».

Благодаря проекту «Здравствуй, Россия!» в прошлом году возможность побывать на исторической Родине получили более 700 представителей русскоязычной творческой молодежи из 43 стран, отмечается в сообщении.