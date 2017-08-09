Россияне начали обращаться в турфирмы с просьбой отменить забронированные путевки в Турцию из-за новостей о вирусе Коксаки в стране, сообщает «Интерфакс».

«Агентства отказывают, причем на законных основаниях, так как нет официальных подтверждений эпидемии, в том числе, от Роспотребнадзора или Ростуризма», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Эксперт добавила, что граждане также интересуются возможностью смены направления отдыха. Однако для этого также сначала нужно отменить путевку в Турцию и заплатить пеню.

Ранее во вторник стало известно, что Роспотребнадзор организовал горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки в Турции. В федеральной службе также заявили, что направили запрос властям этой страны об эпидемиологической ситуации, но ответа пока не получили.

В понедельник, 7 августа, телеканал РЕН ТВ распространил информацию о росте числа российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. Власти курортной провинции Анталья опровергли эту информацию.

Вирус Коксаки — энтеровирус, перед которым особенно уязвимы маленькие дети. Он передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Способен поражать многие органы и ткани человека.